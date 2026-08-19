Începe procesul împotriva Meta. Compania, acuzată că îi face pe copii dependenți de Facebook și Instagram

Unul dintre cele mai mari procese ale anului a început peste Ocean. O coaliţie formată din 29 de state americane a dat în judecată compania Meta pe care o acuză că este nocivă pentru sănătatea copiilor şi adolescenţilor.

Mai exact, Facebook şi Instagram sunt bănuite că au creat intenţionat produse care creează dependență. În faţa tribunalului şi-au strigat durerea şi zeci de părinţi, ferm convinşi că reţelele sociale i-au distrus sau îmbolnăvit pe copiii lor.

Meta neagă toate acuzaţiile şi susţine că a investit în protecţia copiilor în mediul online. Dacă va fi găsită vinovată, compania riscă o amendă de peste 1.000 de miliarde de dolari.

Acuzaţiile care i se aduc companiei Meta

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Patru state care conduc acţiunea, California, Colorado, Kentucky şi New Jersey, au acuzat Meta că a conceput Facebook şi Instagram pentru a atrage utilizatorii tineri, alimentând anxietatea, depresia şi chiar sinuciderea, şi inducând în eroare consumatorii cu privire la siguranţa platformelor.

Toate cele 29 de state au acuzat Meta că a încălcat legea federală prin colectarea şi utilizarea necorespunzătoare a datelor personale ale copiilor.

Experţii au estimat că procesul, deschis la tribunalul federal din Oakland, California, care a început marţi, reprezintă cel mai mare test juridic de până acum privind efectele reţelelor de socializare asupra tinerilor utilizatori.

Meta şi alte companii social media, inclusiv Snap, ByteDance, compania-mamă a TikTok, şi Alphabet, compania-mamă a YouTube, se confruntă cu mii de procese intentate de state, municipalităţi, districte şcolare şi persoane fizice în legătură cu efectul acestor platforme asupra tinerilor utilizatori.

Megan O'Neill, procuror general adjunct al Californiei, a declarat în faţa juriului că modelul de afaceri al Meta urmarea "să atragă utilizatorii, să-i ţină cât mai mult timp pe platforme, să le colecteze datele şi apoi să ascundă adevărul de populaţie".

"A funcţionat extrem de bine în cazul copiilor", a afirmat O'Neill, susţinând că Meta "avea nevoie de copii şi, în acelaşi timp, trebuia să îi convingă pe adulţii care aveau grijă de aceşti copii că platformele sunt sigure".

Paul Schmidt, avocatul Meta, a declarat că nu există nicio îndoială cu privire la faptul că unii utilizatori de reţele sociale se confruntă cu probleme, dar că cercetările nu au arătat nicio legatură clară între utilizarea reţelelor sociale de către adolescenţi şi o lipsă a bunăstării.

El a mai spus că Mark Zuckerberg, cofondatorul şi directorul general al Meta, împărtăşeşte dorinţa companiei de a-şi îmbunătăţi serviciile, ca acestea să nu reprezinte un pericol pentru utilizatori. Juraţii sunt aşteptaţi să emită un aviz consultativ, însă judecătoarea americană Yvonne Gonzalez Rogers va stabili verdictul în cazul răspunderii Meta.