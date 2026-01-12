Antena Meniu Search
O româncă a murit în Italia, după un accident teribil. Sidonia muncea ca barmaniţă şi a lăsat în urmă 2 copii

O româncă în vârstă de 36 de ani a murit pe loc, după un accident teribil petrecut sâmbătă, 10 ianuarie, în Italia. Femeia era stabilită în Italia, lucra ca barmaniţă şi a lăsat în urmă doi copii.

de Redactia Observator

la 12.01.2026 , 16:52
Potrivit presei italiene, Sidonia se află în maşină cu fostul ei partener, una dintre fiicele sale şi o altă femeie, toţi de naţionalitate română. Femeia se îndrepta spre Roma pentru o urgenţă de familie în momentul producerii accidentului.

Echipele de intervenţie venite la faţa locului au resuscitat-o pe romăncă minute în şir

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 11:00, după ce femeia a pierdut controlul volanului, a derapat şi s-a răsturnat cu maşina. Sidonia a fost aruncată din maşină la câţiva metri distanţă şi a murit pe loc. Fiica ei în vârstă de 18 ani şi cealaltă româncă au scăpat cu viaţă. Fostul ei partener se află în stare gravă la spital, cu răni grave la cap.

Echipele de intervenţie venite la faţa locului au resuscitat-o pe romăncă minute în şir, dar nu au mai putut face nimic. La locul accidentului s-a deplasat echipaje medicale, de pompieri, poliţia, precum şi o patrulă a autostrăzii A25. A fost mobilizat şi un elicopter medical, dar din pricina condiţiilor meteo nefavorabile, piloţii au fost nevoiţi să se întoarcă.

