O româncă de 31 de ani a murit în Italia, în timp ce aştepta un autobuz. A fost lovită în plin de o maşină
Moarte stupidă pentru o româncă de 31 de ani din Italia. Femeia a fost lovită în plin de o maşină, în timp ce aştepta autobuzul, într-o staţie din Eboli.
Ambulanta Italia - Profimedia
Şoferiţa care se face vinovată de accident i s-a făcut rău la volan şi a intrat în refugiu. Românca a fost luată în plin. Incidentul a avut loc, vineri, puțin după ora 9.15, în provincia Salerno, scrie Corriere della Sera.
Românca, care nu a apucat să evite impactul, a murit pe loc. Șoferița a fost la rândul său găsită în stare critică.
