O româncă, moartă în timp ce escalada un munte în Spania. Cristina s-a prăbușit în gol de la 200 de metri

O alpinistă româncă a murit în timp ce escalada cel mai înalt munte din Spania. Cristina Constantina Dinu s-a prăbușit în gol de la 200 de metri înălțime, în timp ce urca pe Sierra Nevada din nordul lanțului muntos Mulhacen, Spania.

de Redactia Observator

la 07.05.2026 , 11:50
Tragedia a avut loc pe 2 mai. Românca, originară din Murfatlar, s-a aventurat în una dintre cele mai periculoase zone montane.

A murit pe munte

Autoritățile andaluziene au fost alertate în jurul orei 10.00 că un alpinist din Malaga a suferit o căzătură de aproape 200 de metri. Zona este una dintre cele mai solicitante și este cunoscută pentru dificultatea privind accesul în perimetru, precum și pentru condițiile schimbătoare de teren, scrie replicaonline.

Protocolul de urgență a fost activat imediat, iar la acțiune au participat Garda Civilă, serviciile de sănătate 061, dar și Grupul de Salvare Montană și Intervenție. Echipajele au putut ajunge la locul incidentului doar cu elicopterul. Din nefericire, salvamontiștii au constatat că nu mai putea face nimic pentru a o salva. Românca decedase la fața locului. Motivele exacte care au stat în spatele căzăturii nu au fost încă făcute publice.

Femeia era originară din Murfatlar, județul Constanța, dar se stabilise în Spania de mulți ani. Se ocupa cu alpinismul și era managerul unui adăpost de animale din Malaga.

