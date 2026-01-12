O româncă de 36 de ani a murit sub ochii uneia dintre fiicele sale, după ce a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un parapet metalic și s-a răsturnat. Sidonia nu a avut nicio şansă.

Impactul violent a avut loc, sâmbătă dimineaţa, pe autostrada A25, între Celano și Pescina din regiunea Abruzzo.

A murit în faţa fiicei sale

Pe lângă Sidonia, în autoturismul Volkswagen Tiguan, care se îndrepta spre Roma, se mai aflau fiica ei de 18 ani, o prietenă româncă de 34 de ani și fostul ei partener de viaţă, a cărui stare este mai gravă, informează publicația Marsica Live.

Sidonia Nicoleta Păun era originară din Bucureşti, dar se stabilise în Montesilvano, unde lucra ca barmaniţă. Avrea două fete de 11 şi 18 ani. În urmă cu o lună, Sidonia a ales să îşi facă o operaţie estetică. “Un vis pe care l-am avut de când eram mică, de când am devenit mamă pentru prima dată, acum 18 ani, s-a împlinit astăzi. Am înfruntat cu curaj operația nu doar pentru a-mi îmbunătăți corpul, ci mai ales pentru a mă redescoperi. Nu a fost ușor, dar puterea viselor este mai mare decât frica. Astăzi începe un nou capitol al iubirii de sine”.

Poliția din Avezzano a deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte care au dus la pierderea controlului autoturismului.

