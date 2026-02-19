Coşmar pentru familia regală a Marii Britanii! Fratele regelui Charles şi fiul preferat al reginei Elisabeta a fost reţinut de poliţişti chiar de ziua lui. Anchetatorii cred că prinţul Andrew i-ar fi livrat informaţii confidenţiale infractorului sexual Jeffrey Epstein. Regele Charles a anunţat că va sprijini ancheta cu tot ce este necesar, iar premierul l-a sfătuit pe Andrew să colaboreze cu autorităţile.

Fratele regelui Charles a fost ridicat de poliţişti dimineaţă de pe domeniul regal Sandringham, unde pregătea o petrecere de ziua lui - a împlinit 66 de ani. Singura concesie pe care au făcut-o anchetatorii Casei Regale a fost prezenţa unor anchetatori în civil, cu maşini fără însemne oficiale.

Fostul prinţul Andrew, care a rămas fără titlul nobiliar după începerea scandalului Epstein, este anchetat pentru că i-ar fi dat informaţii guvernamentale secrete miliardarului între anii 2001 și 2011 când a fost reprezentant special al Marii Britanii în Statele Unite pentru comerț.

Andrew neagă legăturile cu traficul sexual de minori

Andrew Mountbatten-Windsor a negat cu vehemenţă orice asocierea cu traficul sexual de minori de care a fost acuzat Jeffrey Epstein. În singurul interviu acordat despre acest subiect, a fost extrem de misterios.

"Aş fi putut evita să îl întâlnesc vreodată? Probabil că nu. Ar fi o exagerare să spun că era un prieten foarte, foarte apropiat. În ce priveşte asocierea mea cu el, a avut nişte rezultate extrem de benefice în domenii care nu au nimic de a face cu ceea ce descriem astăzi", a declarat Andrew Mountbatten-Windsor, fost Duce de York.

De-a lungul timpului, regele Charles şi regina Camilla au refuzat să vorbească în public despre legăturile lui Andrew cu Epstein.

Sub antetul Casei Regale, Charles a transmis astăzi un mesaj public în care, deşi s-a declarat îngrijorat, a transmis că va acorda anchetatorilor tot sprijinul de care au nevoie. Iar premierul Marii Britanii a spus clar că fratele regelui nu va fi favorizat de poliţişti.

"Nimeni nu este deasupra legii. Acesta este principiul, un principiu foarte important şi pe care ne bazăm de mult timp ca ţară şi ca societate", a afirmat Keir Starmer, premierul Marii Britanii.

Numele lui Andrew, menționat de mai multe ori în dosarul Epstein

În documentele publicate de Departamentul de Justiţiei al Statelor Unite, numele fostului prinţ Andrew apare de nenumărate ori. Pedofilul i-ar fi pus la dispoziţie mai multe adolescente. Cel puţin una dintre ele, o româncă, i-a fost trimisă la o cină privată chiar la Palatul Buckhingam. Într-un schimb de e-mailuri din 2010 Epstein cât şi fostul prinţ vorbeau despre ea. ​Andrew, al treilea fiul al Reginei Elisabeta, a fost considerat „slăbiciunea“ suveranei. Regina nu a ezitat, însă, să îi retragă titlul, după un şir de scandaluri care a culminat cu implicarea în dosarul Epstein.

