O adolescentă de 17 ani este românca bănuită că și-a ucis bebelușul și l-a abandonat la graniță în Austria

Acum o lună, o descoperire macabră din Nickelsdorf, la trecerea de frontieră dintre Ungaria și Austria, provoca revoltă. Un bebeluș a fost abandonat lângă coșul de gunoi, după ce în prealabil fusese ucis. Camerele de supraveghere de la frontieră au surpins atunci o femeie coborând în grabă dintr-un autobuz înmatriculat în România și mergând spre un unghi mort. Acum tânăra a fost identificată, iar șocul este cu atât mai mare cu cât este vorba de o adolescentă de 17 ani.

Tânăra a fost arestată, alături de alte trei persoane. Suspecții se află în prezent în arest de predare și urmează să fie transferați în Austria. Potrivit publicației austriece ORF, fetița a fost găsită, duminică, 18 ianuarie 2026, la scurt timp după prânz, în apropierea frontierei de pe partea austriacă, de către persoane aflate în tranzit.

O adolescentă, mamă criminală

Autopsia dispusă după descoperirea trupului a stabilit că fetița s-a născut vie și a murit în urma unei intervenții din exterior. Cauza decesului a fost un traumatism cranio-cerebral. În acest context, ancheta a fost deschisă pentru suspiciunea de omor, iar poliția a ridicat urme de la fața locului, inclusiv urme ADN.

Investigațiile au fost derulate în cooperare cu autorități din Austria, Germania, Ungaria și România. În urma acestei colaborări, poliția a identificat patru suspecți, reținuți în ultimele zile în Germania și în România, pe baza unor mandate europene de arestare.

„Trei femei au fost identificate în Germania și un bărbat în România și au fost arestați pe baza mandatelor europene de arestare. Toți suspecții provin din România și se află în prezent în arest de predare. Ei urmează să fie transferați în Austria în zilele următoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Burgenland, Helmut Marban.

Acesta a mai precizat că „au fost ridicate numeroase probe”, iar ancheta continuă „cu o intensitate ridicată”.

Potrivit datelor comunicate până acum, audierile celor patru vor avea loc abia după extrădarea în Austria. Deocamdată nu este clar cine ar fi ucis copilul, unde s-ar fi produs fapta și care ar fi fost motivul, iar rolul fiecărui suspect urmează să fie stabilit.

