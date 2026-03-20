Poveste de film în Italia, unde o româncă a câştigat jumătate de milion de euro la loto şi a fugit de acasă cu banii.

Soţul femeii susţine că el i-a cumpărat lozul norocos, cadou de 8 martie. El a povestit că soţia sa i-a spus că merge la bancă să încaseze premiul, doar că de atunci nu îi mai răspunde la telefon.

Bărbatul revendică acum parte din premiu, pentru că a cumpărat lozul. Decizia soţiei de a păstra integral suma este o dovadă clară de rea-credință, acuză el.

