Tensiuni între Iran și UK. De ce se acuză reciproc Londra și Teheranul după atacul asupra unui jurnalist

Ministerul de Externe iranian l-a convocat joi pe ambasadorul britanic la Teheran pentru a protesta faţă de acuzaţiile nefondate potrivit cărora Teheranul ar fi implicat în activităţi legate de securitate în Regatul Unit.

Măsura intervine în urma deciziei Regatului Unit de a-l convoca pe însărcinatul cu afaceri iranian marţi, după ce doi cetăţeni români au fost condamnaţi la închisoare în legătură cu înjunghierea unui jurnalist britanic-iranian în 2024.

Potrivit Londrei, atacul a fost comis în numele statului iranian, acuzaţie respinsă de Teheran. Directorul general pentru Europa Occidentală în ministerul iranian, Alireza Yousefi, i-a înmânat ambasadorului britanic o notă de protest, acuzând Londra de 'diversiune' şi îndemnând-o să înceteze să găzduiască 'reţele teroriste' ce au ca ţintă Iranul.

Doi români, condamnaţi

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Doi cetăţeni români, Nandito Badea (21 de ani) şi George Stana (25 de ani) - despre care procurorii britanici au afirmat că au acţionat ca intermediari ai guvernului iranian - au fost condamnaţi recent la opt, respectiv 12 ani de închisoare pentru implicare în atacul din 2024. Ambii au pledat 'nevinovat' la acuzaţiile de vătămare corporală intenţionată, dar au fost găsiţi vinovaţi, în luna iunie, de tribunalul Woolwich Crown Court din Londra.

Pouria Zaratifoukolaei, cunoscut sub numele de Pouria Zeraati - un jurnalist britanic de origine iraniană care lucrează pentru postul Iran International - a fost înjunghiat de trei ori în picior lângă locuinţa sa din sud-vestul Londrei, în martie 2024.