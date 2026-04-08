O ţară oferă 84.000€ ca să o iei de la zero, şi nu e singura. Statele care plătesc cel mai bine în 2026

Pe măsură ce costurile vieții continuă să crească, tot mai mulți oameni iau în calcul schimbarea radicală a stilului de viaţă, ba chiar se gândesc să se mute în altă țară, unde ar putea trăi mai bine sau câștiga mai mult. Vestea bună este că există destinaţii care te plătesc să te muţi acolo.

O ţară oferă 84.000€ pentru a o lua de la 0 acolo, şi nu e singura. Lista statelor care plătesc cel mai bine - Shutterstock

În Chile, de exemplu, cei care vor să pornească o afacere pot beneficia de programul guvernamental „Start-Up Chile”. Antreprenorii primesc între 15.000 și 80.000 de dolari, plus mentorat, pentru a-și dezvolta ideile de business în țară. Scopul nu este mutarea propriu-zisă, ci sprijinirea afacerilor care pot crește aici, scrie Daily Mail.

În Croația, orașe mici precum Legrad au oferit în trecut case la prețuri simbolice, uneori doar câțiva cenți, pentru a readuce la viață comunități afectate de depopulare. Cei care cumpără astfel de locuințe trebuie să îndeplinească anumite condiții, iar guvernul sprijină și renovarea locuințelor cu până la 50% din costuri.

Pe micuța insulă grecească Antikitera, cu mai puțin de 50 de locuitori, familiile noi pot primi 500 de euro lunar timp de trei ani, încurajând astfel stabilirea pe termen lung într-o comunitate liniștită și retrasă.

Articolul continuă după reclamă

În Irlanda, programul Our Living Islands, lansat în 2023, oferă sprijin financiar de aproape 84.000 de euro celor care renovază case abandonate pe insulele izolate, cu scopul de a revitaliza comunitățile locale și de a încuraja mutarea permanentă acolo, scrie presa spaniolă.

În Italia, guvernul oferă până la 30.000 de dolari familiilor care se mută în sate mici din Sardinia sau Calabria. Beneficiarii trebuie să locuiască în localități cu mai puțin de 2.000 de oameni, contribuind astfel la repopularea zonelor afectate de migrația tinerilor către orașe mari sau în străinătate.

Una dintre cele mai generoase inițiative vine din Japonia. Pentru a combate problema suprapopulării în marile orașe și pentru a revigora regiunile rurale, autoritățile japoneze oferă până la 16.000 de euro celor interesaţi să se mute la sate.

În Spania, programul Live in Ambroz din regiunea Extremadura oferă până la 15.000 de euro nomazilor digitali care se mută și locuiesc acolo cel puțin doi ani, iar micul sat elveţian Albinen oferă 25.000 de franci pentru fiecare adult și 10.000 pentru fiecare copil dintr-o familie care se mută acolo, cu condiția de a cumpăra o proprietate de cel puțin 200.000 de franci și de a rămâne timp de 10 ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰