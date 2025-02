Oferta de nerefuzat a lui Putin pentru Trump. Macron a plecat cu mâna goală de la Casa Albă

Cea mai importantă întâlnire pentru Europa şi în Ucraina a început cu o strângere de mână de jumătate de minut. Macron şi Trump s-au străduit să fie prietenoşi. Au glumit, s-au lăudat unul pe celălalt şi s-au îmbrăţişat.

"Preşedintele Macron este un om foarte important pentru mine", spune Donald Trump.

"Sunt aici ca prieten, pentru că de secole Franţa a fost, şi noi avem o relaţie personală de prietenie, pentru că am lucrat foarte bine împreună", a declarat și Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron nu a reuşit să adauge, însă, cerinţele europene în acordul de pace negociat de americani cu Rusia. Trump nu garantează pacea din Ucraina decât dacă Kievul îi dă acces la zăcămintele de minereuri rare, estimate la peste 1.200 de miliarde de dolari.

"Am contribuit cu 350 de miliarde de dolari. Cum am ajuns în situaţia asta, nu ştiu, dar sunt mulţi bani. Mulţi bani investiţi. Şi nu am obţinut nimic în schimb", a declarat Donald Trump.

Întâlnirea a avut şi un moment tensionat. Macron l-a întrerupt pe Trump când liderul de la Casa Albă critica Europa că nu a ajutat la fel de mult Ucraina.

"Ca să înţelegeţi, Europa împrumută bani Ucrainei, îşi vor primi banii înapoi", a spus Trump.

"Nu, de fapt, ca să fim sinceri, am plătit. Am plătit 60% din totalul efortului de război. Similar Statelor Unite prin împrumuturi, garanţii şi granturi. Am furnizat bani adevăraţi, să fie clar", l-a întrerupt Macron pe Trump.

Trump susţine că acordul pentru pământurile bogate din Ucraina ar fi aproape finalizat, iar Volodimir Zelenski ar fi aşteptat zilele următoare la Casa Albă pentru a-l semna.

Moscova intră şi ea în jocul mineralelor rare

"Toţi cei care au contribuit ar putea fi compensaţi, dar nu de Ucraina, ci de Rusia, pentru că ei au fost agresorii", spune Emmanuel Macron.

Moscova intră şi ea în jocul mineralelor rare. Într-un interviu dat în timp ce Macron şi Trump negociau la Casa Albă, Putin anunţă că este gată să exploateze împreună cu Statele Unite şi zăcămintele din Ucraina, şi cele din Rusia.

"Am fi gata să le oferim partenerilor americani oportunitatea unei cooperări, dacă sunt interesaţi. Noi avem, fără îndoială, resurse mai mari de acest gen decât Ucraina", a declarat Vladimir Putin, președintele Franței.

O altă declaraţie care ia şters zâmbetul de pe faţă lui Emmanuel Macron a fost cel în care Donald Trump a refuzat să îl numească pe Vladimir Putin dictator.

"L-aţi numit dictator pe Zelenski. Folosiţi aceleaşi cuvinte şi în privinţa lui Putin?"

"Nu folosesc acest cuvânt cu uşurinţă", a răspuns Trump.

De altfel, presa remarcă o apropiere tot mai mare între Statele Unite şi Rusia. În Consiliul ONU, Washingtonul a votat alături alături de Rusia, Belarus și alte 14 state pro-ruse împotriva rezoluției ONU pentru condamnarea invadării Ucrainei.

Potrivit experţilor Băncii Mondiale, reconstrucția Ucrainei va dura zece ani şi va costa cel puţin 524 miliarde de dolari.

