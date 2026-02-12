Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a decis joi să-i redea acreditarea ucraineanului Vladislav Gheraskevici, după ce l-a exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, pentru utilizarea unei căşti cu imagini ale sportivilor ucraineni ucişi în război, însă sportivul nu va avea voie să concureze, informează EFE.

Sportivul ucrainean poate fi prezent la Jocurile Olimpice, în ciuda descalificării de la probe. Decizia CIO - Sursa: Getty Images

Președinta CIO, Kirsty Coventry, a izbucnit în lacrimi după ce sportivul ucrainean Vladislav Heraskevych a fost exclus de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cu mai puțin de o oră înainte de startul probei de skeleton (sanie pe burtă pe zăpadă), pentru că a refuzat să renunțe la o cască interzisă, inscripționată cu imagini și mesaje în memoria sportivilor ucraineni uciși în războiul cu Rusia, relatează Daily Mail. Oficialii au considerat casca un "mesaj politic", interzis în timpul competiției.

Preşedinta CIO a decis iniţial să retragă acreditarea sportivului

CIO a anunţat această decizie după ce preşedinta sa, Kirsty Coventry, a solicitat Comisiei Disciplinare a organismului olimpic să reconsidere, "cu titlu excepţional", retragerea acreditării lui Gheraskevici, menţinând în acelaşi timp excluderea sa de la probele oficiale.

Vladislav Gheraskevici, care ar fi trebuit să concureze în probele de skeleton la JO 2026, fusese descalificat după ce a anunţat că nu doreşte să renunţe la casca dedicată memoriei mai multor compatrioţi ucişi în conflictul din ţara sa.

Sportivul, descalificat după ce a refuzat să renunţe la casca dedicată memoriei sportivilor ucraineni ucişi în război

Comitetul Internaţional Olimpic propusese ca ucraineanul să poarte o banderolă neagră în locul căştii respective, întrucât o asemenea cască ar "contraveni" articolului 50 al Cartei olimpice, care îndeamnă la evitarea "oricăror tipuri de interferenţe, politice sau religioase, pentru ca toţi sportivii să se poată concentra pe performanţa lor", conform purtătorului de cuvânt al CIO, Mark Adams.

Gheraskevici a refuzat însă propunerea CIO, iar organismul olimpic a confirmat joi că sportivului nu i s-a permis să participe la probe ''pentru că a refuzat să accepte regulile CIO privind exprimarea sportivilor".

"Nimeni, nimeni, cel mai puţin eu, nu este în dezacord cu mesajul. Mesajul este un mesaj puternic. Este un mesaj de comemorare. Nu este vorba despre mesaj. Este vorba pur şi simplu despre reguli şi regulamente. Trebuie să fim capabili să menţinem un mediu sigur pentru toată lumea. Şi, din păcate, asta înseamnă că mesajele nu sunt permise", a declarat preşedinta CIO după conversaţia sa cu sportivul ucrainean.

