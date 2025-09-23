OMS contrazice avertismentele lui Trump privind autismul şi sarcina: "Nu există nicio legătură dovedită"

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi agenţiile de sănătate din Uniunea Europeană şi Regatul Unit au confirmat siguranţa administrării de paracetamol în timpul sarcinii, contrazicând astfel avertismentele lansate de preşedintele american Donald Trump care a asociat acest popular medicament împotriva durerii cu autismul, informează Reuters, citată de Agerpres.

OMS a precizat marţi că dovezile referitoare la existenţa unei legături sunt în continuare inconsistente şi a îndemnat la prudenţă în formularea concluziilor. Preşedintele Donald Trump a asociat luni autismul cu utilizarea vaccinurilor în copilărie şi cu administrarea de Tylenol femeilor însărcinate, aducând în prim-planul politicii de sănătate a Statelor Unite afirmaţii care nu sunt susţinute de dovezi ştiinţifice.

Sfaturile lui Donald Trump contrazic însă recomandările societăţilor medicale

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a transmis marţi că nu există dovezi noi care să impună modificări ale recomandărilor actuale în această regiune privind utilizarea paracetamolului, cunoscut sub numele de Tylenol în Statele Unite, în timpul sarcinii. "Dovezile disponibile nu au găsit nicio legătură între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii şi autism", a anunţat EMA într-un comunicat de presă, adăugând că paracetamolul poate fi folosit în timpul sarcinii atunci când este necesar, însă la cea mai mică doză şi frecvenţă eficientă.

Articolul continuă după reclamă

Luni, autoritatea de reglementare în domeniul sănătăţii din Regatul Unit a declarat că utilizarea paracetamolului este sigură. "Dovezile rămân inconsistente", a declarat purtătorul de cuvânt al OMS, Tarik Jasarevic, într-o conferinţă de presă organizată la Geneva atunci când a fost întrebat despre o posibilă legătură între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii şi autism.

El a menţionat studii nespecificate care sugerau o posibilă legătură, însă a precizat că aceasta nu a fost confirmată de cercetări ulterioare. "Această lipsă de replicabilitate necesită cu adevărat prudenţă în formularea unor concluzii de cazualitate", a adăugat el. Într-o conferinţă de presă extrem de neobişnuită, organizată luni la Casa Albă din Washington, preşedintele american Donald Trump le-a oferit sfaturi medicale femeilor însărcinate şi părinţilor cu copii mici, spunându-le în mod repetat să nu utilizeze sau să administreze acest analgezic şi sugerând totodată ca vaccinurile obişnuite să nu fie administrate împreună sau atât de devreme în viaţa unui copil.

Sfaturile lui Donald Trump contrazic însă recomandările societăţilor medicale, care au citat date din numeroase studii care arată că acetaminofenul, ingredientul activ din Tylenol, joacă un rol sigur în bunăstarea femeilor însărcinate. Rugat să ofere mai multe detalii despre declaraţiile preşedintelui Trump, Tarik Jasarevic a adăugat că vaccinurile nu provoacă autism şi a afirmat că acestea salvează vieţi. "Este un lucru dovedit ştiinţific şi nu ar trebui pus sub semnul întrebării", a adăugat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰