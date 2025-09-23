Studiile despre paracetamol și autism îl contrazic pe Trump. Medici: Periculos să spui gravidelor "să reziste"

Donald Trump a dat vina pe utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii pentru cazurile de autism în rândul copiilor, în ciuda dovezilor din ultimele decenii care arată că acesta este sigur, explică CNN într-un fact-checking realizat pe declarațiile făcute luni seară de preşedintele SUA.

Președintele Donald Trump a anunțat luni, de la Casa Albă, că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) va notifica medicii că utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii poate fi asociată cu un "risc foarte crescut de autism", asta în ciuda dovezilor strânse în ultimii zeci de ani care arată că este sigur, explică CNN.

Ce a declarat Trump despre paracetamol şi autism

"Se recomandă insistent ca femeile să limiteze utilizarea Tylenol (n.r. paracetamol) în timpul sarcinii, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere medical", de exemplu pentru tratarea febrei, "dacă nu pot rezista", a spus Trump, care i-a avut alături pe secretarul pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., șeful FDA, Dr. Marty Makary, directorul Institutului Național de Sănătate al SUA, Dr. Jay Bhattacharya, și directorul Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid, Dr. Mehmet Oz.

Experții subliniază că autismul are cauze multiple, iar studiile medicale nu au arătat o legătură clară între această tulburare și paracetamol. Fără tratament, febra poate fi periculoasă atât pentru făt, cât și pentru mamă, au precizat specialiștii. Riscurile includ avortul spontan, malformațiile congenitale și hipertensiunea arterială.

Studiile arată că, la un moment dat în timpul sarcinii, majoritatea femeilor utilizează acetaminofen. Acetaminofenul, cunoscut și sub numele de paracetamol și vândut în SUA sub denumirea de Tylenol, este considerat singura variantă sigură, fără reţetă, pentru durere sau febră la gravide. Alte variante uzuale pentru ameliorarea durerii, precum ibuprofenul sau aspirina în doze regulate, pot crește riscul de complicații grave în timpul sarcinii.

Trump nu s-a limitat la subiectul paracetamolului în timpul sarcinii. El a pledat și pentru întreruperea vaccinărilor la copii și chiar pentru amânarea până la vârsta de 12 ani a vaccinului împotriva hepatitei B pentru nou-născuți, o strategie de sănătate publică ce a redus infecțiile la copii până aproape de dispariție, amintește CNN. "Este prea mult lichid, prea multe lucruri diferite care intră în acel copil", a spus Trump, fără a oferi dovezi. Studii ample au arătat că nu există nicio legătură între vaccinuri și autism, amintește CNN.

Trump i-a mulțumit lui Kennedy pentru că a adus autismul "în prim-planul politicii americane". Kennedy este un cunoscut activist anti-vaccinare, care a promovat teorii infirmate conform cărora vaccinurile cauzează autism. "Am înțeles mult mai multe decât mulți oameni care l-au studiat", a spus Trump.

CNN mai punctează că mesajele transmise luni de Kennedy și FDA au fost mai moderate decât avertismentele repetate ale lui Trump ca paracetamolul să nu fie utilizat în timpul sarcinii sau administrat bebelușilor.

Kennedy a declarat că Departamentul pentru Sănătate va lansa o campanie națională de informare în legătură cu administrarea paracetamolului în timpul sarcinii. El a spus că ministerul îi încurajează pe medici să fie prudenți și să își folosească judecata profesională atunci când recomandă paracetamol femeilor însărcinate. Recomandarea este să fie administrat doar pentru febră sau durere în sarcină, în cea mai mică doză eficientă, pentru cea mai scurtă perioadă posibilă și numai atunci când tratamentul este absolut necesar.

FDA a mai anunțat că a început procesul de modificare a prospectelor medicamentelor cu acetaminofen și că va trimite o scrisoare medicilor, precizând că decizia de a lua paracetamol în timpul sarcinii aparține în continuare părinților. FDA a completat că, deși unele studii au descris o asociere, "nu a fost stabilită o relație de cauzalitate".

Reacţia producătorului medicamentului Tylenol

Producătorul medicamentului Tylenol, compania Kenvue, a declarat luni că "respinge cu fermitate" ideea că acetaminofenul provoacă autism și a spus că este "profund îngrijorat de riscurile pentru sănătate și confuzia pe care acestea le creează pentru viitoarele mame și părinți".

"Acetaminofenul este cea mai sigură opțiune de calmare a durerii pentru femeile însărcinate, atunci când este necesar, pe tot parcursul sarcinii. Fără el, femeile se confruntă cu scenarii periculoase: fie să suporte febra și durerile - care pot fi dăunătoare atât pentru mamă, cât și pentru copil - fie să recurgă la alternative mai riscante. Febra mare și durerea sunt recunoscute pe scară largă ca factori de risc pentru sarcină, dacă nu sunt tratate", a transmis compania într-un comunicat. Kenvue a mai precizat că va continua să transmită mesajul potrivit căruia viitoarele mame trebuie să consulte un medic înainte de a lua orice medicament fără prescripție medicală.

Ce spun studiile științifice

Studiile de specialitate nu au arătat o legătură clară între paracetamol și autism. Un studiu realizat în Suedia, evaluat inter pares și publicat în 2024 în JAMA, care a inclus peste 2 milioane de copii, nu a găsit nicio asociere între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și autism, tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) sau alte tulburări de neurodezvoltare.

În august, o analiză publicată în BMC Environmental Health a evaluat 46 de studii privind utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii și tulburările de neurodezvoltare. Șase dintre aceste studii au examinat în mod specific legătura dintre acetaminofen și autism. În ansamblu, analiza a concluzionat că există "dovezi puternice ale unei asocieri" între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii și autism, dar autorii au subliniat că lucrarea arată doar o asociere, fără a demonstra că acetaminofenul cauzează autism.

"Recomandăm o utilizare judicioasă a acetaminofenului - cea mai mică doză eficientă, pe durata cea mai scurtă - sub îndrumare medicală, adaptată fiecărui caz printr-o evaluare risc - beneficiu, și nu o limitare generală", au scris cercetătorii în analiză.

Fundația pentru Autism a declarat că este "profund îngrijorată" de anunț și l-a catalogat drept "periculos". "Nu înțelegem de ce acest anunț a fost făcut acum și cum au fost trase aceste concluzii. Nu au fost prezentate sau împărtășite date sau studii noi. Nu a fost publicată nicio cercetare nouă în literatura de specialitate. Nu au fost prezentate informații noi la conferințe științifice sau medicale. În schimb, președintele Trump a vorbit despre ce crede și simte, fără să ofere dovezi științifice. A spus "rezistați", adică să nu luați Tylenol sau să nu îl dați copilului. Am ajuns direct înapoi la vremurile când mamele erau învinovățite pentru autism. Dacă nu suporți durerea sau febra, atunci e vina ta că copilul are autism. A fost șocant. Pur și simplu șocant", a declarat președinta fundației, Alison Singer.

Și președintele Colegiului American al Obstetricienilor și Ginecologilor, Doctorul Steven Fleischman, a spus că anunțul de luni a fost iresponsabil. "Anunțul de astăzi nu este susținut de întregul corp de dovezi științifice și simplifică periculos cauzele numeroase și complexe ale provocărilor neurologice la copii. Este extrem de tulburător că agențiile noastre federale de sănătate sunt dispuse să facă un anunț care va afecta sănătatea și bunăstarea a milioane de oameni fără sprijinul unor date fiabile", a declarat Fleischman.

FDA a aprobat un medicament pentru tratarea autismului

FDA a mai anunțat că a aprobat, pe bază de reţetă, pentru tratarea autismului la copii, leucovorin, un folinat de calciu în doză mare, utilizat de obicei pentru pacienții cu cancer în timpul chimioterapiei. A fost descris drept "primul tratament pentru autism recunoscut de FDA". Pacienții care beneficiază de Medicaid vor putea primi tratamentul gratuit sau decontat.

FDA a mai precizat că revalidează aprobarea retrasă anterior pentru Wellcovorin, o versiune a leucovorinului, produsă de compania GSK. Producătorul a încetat comercializarea medicamentului în 1999, după ce FDA i-a retras atunci aprobarea.

Deși leucovorinul este folosit în mod obișnuit în oncologie, a fost administrat "off-label" şi pentru tratarea deficitul de folat (vitamina B9) cerebral - o afecțiune caracterizată prin niveluri scăzute de folat în lichidul cefalorahidian, fluidul care înconjoară creierul și măduva spinării.

Unele studii au arătat o posibilă legătură între autism și niveluri scăzute de folat la nivel cerebral, însă sunt necesare mai multe studii clinice în acest sens. Folatul este o vitamină B care se găsește în multe alimente, precum legumele verzi, nucile și ouăle. Organismul are nevoie de folat pentru a produce celule roșii noi. În sarcină, el este esențial pentru creșterea și dezvoltarea fătului și poate preveni malformațiile congenitale.

Organismul nu poate stoca suficient folat natural, astfel că forma sintetică, acidul folic, este adăugată frecvent în alimente precum orez, pâine și paste, fiind disponibil și sub formă de supliment alimentar. CDC recomandă ca toate femeile care pot rămâne însărcinate să ia zilnic 400 micrograme de acid folic. Există doar câteva studii privind utilizarea leucovorinului la copiii cu autism, însă unii experți le consideră promițătoare. Alţii sunt mai sceptici.

"Nu există o pastilă pentru autism. Și nu există o soluție universală. Singurul lucru pe care îl știm despre autism este că este foarte complex, iar copiii trebuie tratați individual", a declarat Dr. Richard Frye, neurolog pediatru în Phoenix.

Numărul persoanelor diagnosticate cu autism în SUA este în creștere

Trump a numit autismul o "criză teribilă" și a descris creșterea numărului de cazuri de-a lungul anilor drept "una dintre cele mai alarmante evoluții din istorie". El a spus că cercetătorii trebuie să avanseze mai repede în identificarea cauzelor autismului, iar Kennedy a precizat că toate agențiile aflate sub conducerea sa vor cerceta această problemă. Aproximativ 1 din 31 de copii a fost diagnosticat cu tulburare de spectru autist până la vârsta de 8 ani în 2022, față de 1 din 36 în 2020, potrivit CDC. În 2015, era 1 din 68 de copii.

Potrivit CNN, printre factorii care stau la baza acestei creșteri se numără şi o definiție mai largă a autismului, implementată de specialişti în 2013, o conștientizare mai mare a simptomelor și o acceptare sporită a diagnosticului. A existat, de asemenea, un efort susținut de a depista mai mulți copii mici, deoarece intervenția timpurie poate îmbunătăți semnificativ simptomele și abilitățile pe termen lung.

Experții spun că a da vina pe paracetamol și a prescrie un singur medicament nu poate rezolva autismul. "În ceea ce privește autismul, știm că este complex, foarte variabil și din ce în ce mai mult legat de genetică", a declarat Dr. Susan Kressly, președinta Academiei Americane de Pediatrie. "Nu există o singură cauză de bază a autismului și nu există un singur medicament care să ofere fiecărui copil sau adult autist ceea ce are nevoie. Planurile individualizate, care implică adesea o combinație de strategii de dezvoltare, comportamentale, educaționale și social-relaționale, pot ajuta la îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor pentru pacienţi și familii. Avem nevoie și salutăm investițiile suplimentare în cercetarea finanțată federal pentru a sprijini mai bine familiile copiilor cu autism", a mai spus ea.

La fel cum în cazul diferitelor tipuri de cancer sunt implicate mai multe gene, cel puțin 100 de gene sunt implicate şi în autism, a explicat şi Doctorul Peter Hotez, pediatru și director al Centrului pentru Dezvoltarea Vaccinurilor de la Spitalul de Copii din Texas. El a spus că este iresponsabil să se pretindă existența unei "dovezi clare" unice care ar putea vindeca sau cauza autismul.

"Pentru fiecare genă diferită asociată autismului, există practic o altă formă de autism, și este puțin probabil ca un singur agent chimic să poată explica sau aborda chiar și o mică parte din cele peste 100 de gene implicate", a explicat Hotez, care are o fiică cu autism și a scris o carte despre această afecțiune.

"Uitați, spun asta ca părinte al unui copil cu autism: vrei un răspuns simplu, așa-i? Dar este foarte clar că nu există întotdeauna un răspuns simplu. Sunt atât de multe lucruri de luat în considerare și este foarte greu de identificat cauza exactă", a mai spus el.

"Afirmații periculoase și informații înșelătoare"

Niciuna dintre organizațiile profesionale cu expertiză în autism contactate de CNN nu a fost consultată de administrația Trump înainte de acest anunț. "Evenimentul de luni de la Casa Albă pe tema autismului a fost plin de afirmații periculoase și informații înșelătoare, care transmit un mesaj confuz părinților și viitoarelor mame și aduc prejudicii persoanelor cu autism", a spus doctorul Susan Kressly.

Anunțul lui Trump va speria și va deruta oamenii, a declarat şi Doctorul Veronica Gillispie-Bell, vicepreședintă în Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor. "Chiar și pe noi medicii, ne pune într-o situație foarte dificilă. Societățile noastre profesionale și știința ne spun că Tylenol este sigur, dar când FDA transmite altceva, situația devine extrem de complicată", a spus medicul pentru CNN.

Iar doctorul Paul Offit, profesor de pediatrie la Spitalul de Copii din Philadelphia a reacţionat precizând că a le spune femeilor să "reziste" febrei este "un lucru periculos și iresponsabil din partea președintelui Trump": "E un risc mai mare pentru copii, mai ales atunci când febra apare în primul trimestru".

Doctorul Arthur Caplan, de la Divizia de Etică Medicală a Facultății de Medicină NYU Grossman, a numit anunțul de la Casa Albă "cea mai tristă demonstrație de lipsă de dovezi, zvonuri, reciclare a unor mituri vechi, sfaturi proaste, minciuni și recomandări periculoase pe care le-am văzut vreodată la o persoană cu autoritate, care pretinde că știe ceva despre știință". "Ceea ce s-a spus nu doar că este nejustificat și greșit, dar reprezintă un veritabil malpraxis în gestionarea sarcinii și protejarea vieții fetusului", a scris el într-un e-mail.

