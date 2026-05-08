OMS, despre hantavirus: "Riscul pentru populaţia generală rămâne extrem de scăzut. Nu este un nou Covid"

Riscul de răspândire a hantavirusului în rândul populaţiei mondiale este "absolut redus", a asigurat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), după apariţia unui focar pe vasul de croazieră MV Hondius, în urma căruia trei pasageri au decedat, relatează AFP.

"Este vorba de un virus periculos, dar numai pentru persoana efectiv infectată. Riscul pentru populaţia generală rămâne, în schimb, extrem de scăzut", a declarat la Geneva Christian Lindmeier, purtător de cuvânt al OMS, conform Time.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că, inclusiv în cazul persoanelor care au stat în aceleaşi cabine cu o persoană infectată la bordul navei, "se pare că, în anumite cazuri, nu ambele persoane au fost infectate".

"Nu este deloc ca rujeola, adică: dacă vă aflaţi aici, în sala de presă, şi cineva din faţă tuşeşte, rândurile din faţă nu ar fi în pericol. Un contact strâns înseamnă că trebuie să fiţi practic nas în nas (...) Nu este un nou Covid", a insistat în faţa jurnaliştilor purtătorul de cuvânt.

Plecat pe 1 aprilie din Ushuaia, Argentina, vasul de croazieră MV Hondius, care aparţine companiei olandeze de croaziere Oceanwide Expeditions, se îndreaptă în prezent spre insula spaniolă Tenerife, din Insulele Canare, unde este aşteptat duminică.

Trei pasageri ai navei au decedat, în timp ce un ultim bilanţ al OMS, comunicat joi, a înregistrat în total cinci cazuri confirmate şi trei cazuri suspecte.

De atunci, o stewardesă a companiei olandeze KLM, care a intrat în contact cu o pasageră olandeză care a decedat ulterior în urma unei infecţii cu hantavirus, a fost testată negativ, potrivit OMS. "Se pare că a fost în contact strâns cu această femeie. (...) Cu toate acestea, nu pare să fi fost infectată cu virusul Hantavirus. Este, aşadar, o veste bună din multe puncte de vedere", a subliniat Lindmeier.

Purtătorul de cuvânt a considerat, de asemenea, încurajatoare situaţia elveţianului internat la Zurich şi a partenerei sale, aflată în izolare. "Femeia, care a făcut tot drumul împreună cu soţul ei, nu a prezentat niciun simptom şi s-a pus în carantină. (...) Acest lucru arată încă o dată că, din fericire, virusul nu pare a fi atât de contagios", a spus Lindmeier.

În Marea Britanie, Agenţia Naţională pentru Sănătate (UKHSA) a anunţat vineri că un al treilea cetăţean britanic a fost diagnosticat ca fiind un caz suspect de hantavirus legat de focarul detectat pe MV Hondius. Potrivit unui comunicat al agenţiei, acest caz suspect a fost detectat în Tristan da Cunha, o insulă britanică izolată din Atlanticul de Sud, unde nava Hondius a făcut escală la sfârşitul lunii aprilie.

Acest caz suspect se adaugă celor două cazuri confirmate detectate anterior la doi cetăţeni britanici, a precizat agenţia. Unul este internat în Africa de Sud, iar celălalt în Ţările de Jos.

Două persoane care s-au întors în Regatul Unit miercuri după ce au stat pe navă şi care nu prezentau simptome au fost, de asemenea, rugate să se autoizoleze, a indicat UKHSA miercuri.

Pentru locuitorii insulei britanice Sfânta Elena, unde 29 de pasageri ai navei au debarcat în timpul unei escale pe 24 aprilie, Lindmeier a estimat că "riscul este minim, chiar nul".

"Pentru populaţia unei insule, indiferent de ţară, nu vorbim de un risc nul, ci de un risc absolut minim", a insistat el.

"Având în vedere cuplurile care erau apropiate şi care sunt în continuare apropiate, precum şi o stewardesă care a îngrijit o femeie bolnavă care a decedat la scurt timp şi care se simţea extrem de rău, obţinem rezultate negative la teste care ar trebui să convingă acum aproape pe toată lumea” că riscul este absolut redus", a conchis purtătorul de cuvânt al OMS.

Persoanele care se tem că au contractat virusul sau a căror infecţie a fost confirmată sunt îngrijite sau li s-a cerut să se izoleze în Regatul Unit, Germania, Ţările de Jos, Elveţia şi Africa de Sud.

