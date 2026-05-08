Pentagonul anunţă declasificarea unor noi dosare despre OZN-uri

Pentagonul a început să publice noi dosare despre OZN-uri, afirmând că membrii publicului își pot trage propriile concluzii cu privire la "fenomene anormale neidentificate".

de Redactia Observator

la 08.05.2026 , 16:03
Pe lângă Pentagon, efortul este condus de Casa Albă, directorul serviciilor secrete naționale, Departamentul de Energie, NASA și FBI.

Pentagonul a declarat vineri într-o postare pe X că, în timp ce administrațiile anterioare au căutat să discrediteze sau să descurajeze poporul american, președintele Donald Trump "se concentrează pe oferirea unei transparențe maxime publicului, care, în cele din urmă, își poate forma propria opinie cu privire la informațiile conținute în aceste dosare".

Pentagonul spune că documente suplimentare vor fi publicate în mod continuu.

Trump, republican, a dat tonul anunțului încă din februarie. El a publicat anterior înregistrări legate de asasinarea președintelui John F. Kennedy, a senatorului Robert F. Kennedy și a lui Martin Luther King Jr., care au dezvăluit puțin dincolo de ceea ce se știa deja.

Pentagonul lucrează de ani de zile la declasificarea documentelor legate de OZN-uri, iar Congresul a creat un birou în 2022 pentru a declasifica materialele.

Raportul său de debut din 2024 a dezvăluit sute de noi incidente cu UAP, dar nu a găsit nicio dovadă că guvernul SUA ar fi confirmat vreodată o observare a tehnologiei extraterestre.

