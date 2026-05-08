Un tânăr de 18 ani din judeţul Gorj a fost reţinut de poliţişti după ce intrat în casă peste o fată de 17 ani şi a agresat-o cu un cuţit. Tânăra a fost transportată la spital. Cei doi sunt colegi la Liceul Tehnologic din Tismana.

Tânăr de 18 ani, reţinut de poliţişti după ce a intrat în casă peste o minoră şi a atacat-o cu un cuţit

În noaptea de joi spre vineri, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Tismana au fost sesizaţi, prin 112, de o femeie de 34 de ani, din localitate, cu privire la faptul că un tânăr de 18 ani, din aceeaşi localitate, ar fi intrat în locuinţa sa şi ar fi agresat o tânără de 17 ani, cu un cuţit, provocându-i mai multe răni la mâini şi picioare, după care s-a făcut nevăzut.

"Din dispoziţia conducerii, la faţa locului s-a deplasat o echipă formată din poliţişti din cadrul poliţiei sesizate, Serviciului de Investigaţii Criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi un tehnician din cadrul Serviciului Criminalistic, constatând faptul că aspectele sesizate se confirmă, ulterior procedând la activităţi specifice de căutare a agresorului. Victima a fost preluată de ambulanţă şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Târgu Jiu pentru acordarea de îngrijiri medicale. Urmare a activităţilor informativ-operative desfăşurate de poliţişti, bărbatul a fost depistat, fiind încătuşat şi condus la sediul poliţiei", a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj.

Din cercetări a reieşit că, joi dimineaţa, când cei doi se aflau în incinta unităţii de învăţământ din Tismana unde studiază, tânărul de 18 ani ar fi lovit-o cu palma în zona capului pe minoră.

Tânărul a fost reţinut pentru lovire sau alte violenţe şi violare de domiciliu. El a fost prezentat de poliţişti Judecătoriei Târgu Jiu, urmând a fi dispuse măsuri legale.

