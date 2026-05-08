David Attenborough împlineşte 100 de ani. Detalii surprinzătoare din viaţa celui mai cunoscut naturalist

David Attenborough, naturalistul britanic considerat de decenii una dintre cele mai influente voci în domeniul naturii și autorul unor documentare urmărite de sute de milioane de oameni din întreaga lume, își sărbătorește vineri cea de-a 100-a aniversare, potrivit Live Science.

După mai bine de 70 de ani de documentaristică, vocea instantaneu recognoscibilă a lui Attenborough este sinonimă cu povestea naturii. El se află încă în avangarda eforturilor de protejare a mediului şi a realizat unele dintre cele mai impactante proiecte ale sale în ultimii ani.

Pentru a marca centenarul lui Attenborough, Live Science publică 13 fapte surprinzătoare despre realizatorul care a schimbat modul în care percepem viaţa pe Pământ.

Încă realizează filme despre natură, chiar dacă împlineşte 100 de ani

Attenborough este încă implicat în documentaristica de televiziune despre istoria naturală. Documentarul său de lungmetraj din 2025, "Ocean with David Attenborough", a fost filmat în jurul evenimentelor oceanice internaţionale majore, inclusiv Ziua Mondială a Oceanelor (8 iunie) şi Conferinţa Naţiunilor Unite despre Oceane din 2025, şi se concentrează pe ecosistemele marine şi pe soluţiile care le vor proteja pentru generaţiile viitoare.

A contribuit la modelarea televiziunii britanice înainte de a deveni imaginea documentarelor despre viaţa sălbatică

Cu mult înainte de popularele "Planet Earth" şi "The Blue Planet", Attenborough a fost o figură puternică în spatele camerei de filmat. În 1965, a fost numit controlor (un tip de poziţie editorială) la BBC Two, pe atunci un canal TV tânăr care încă îşi definea identitatea. Sub conducerea sa, BBC Two a devenit cunoscută pentru programele sale culturale şi educaţionale ambiţioase, inclusiv seriale precum "Monty Python's Flying Circus", "Civilisation" şi "The Ascent of Man". Attenborough a renunţat la acest rol în 1972 pentru a-şi dezvolta propria serie, "Life on Earth".

El este motivul pentru care mingile de tenis sunt viu colorate

În perioada în care a fost controlor BBC Two, Attenborough a fost responsabil de introducerea culorilor la televiziune, întrecând Germania în cursa pentru primele transmisiuni color din Europa. La scurt timp după prima transmisiune color de la Wimbledon, în 1967, Attenborough a insistat ca turneul să îşi schimbe mingile din alb tradiţional în galben strălucitor pentru o vizibilitate mai uşoară - o schimbare care a rămas în istoria tenisului.

Fratele său a interpretat rolul lui John Hammond în "Jurassic Park"

David Attenborough nu este singurul Attenborough celebru. Fratele său mai mare a fost Richard Attenborough, actorul şi regizorul premiat cu Oscar, cel mai cunoscut pentru interpretarea lui John Hammond, excentricul miliardar din spatele parcului tematic cu dinozauri din blockbusterul "Jurassic Park" al lui Steven Spielberg din 1993. Richard Attenborough, cunoscut şi pentru regia filmului premiat "Gandhi" din 1982, a fost cel mai mare dintre cei trei fraţi Attenborough; David era copilul mijlociu, iar fratele lor mai mic, John, a devenit director executiv în industria auto. David este singurul frate supravieţuitor.

Peste 50 de organisme au fost numite după el

Numele lui Attenborough dăinuie nu doar în televiziune, ci şi în ştiinţă. Numărul exact este dificil de calculat, dar peste 50 de organisme au fost numite în onoarea sa, de la broaşte, plante, peşti şi insecte până la reptile marine dispărute. Printre acestea se numără Nepenthes attenboroughii (o plantă carnivoră), Pristimantis attenboroughi (broasca de cauciuc), Attenborosaurus (un gen de plesiozauri, reptile marine preistorice dispărute), Microleo attenboroughi (un leu marsupial preistoric dispărut) şi multe altele.

Nu poate suporta şobolanii

Attenborough a rămas netulburat de întâlnirile cu gorile de munte, şerpi veninoşi şi nenumărate alte animale sălbatice periculoase, dar şobolanii sunt o altă problemă. A vorbit deschis despre antipatia sa faţă de ei, urmărind aversiunea până la o noapte petrecută în Insulele Solomon, când, în timpul unei furtuni, a descoperit şobolani alergând pe patul său şi pe podeaua colibei sale. Chiar şi aşa, a subliniat că şobolanii, ca toate animalele, merită respect.

A fost respins de la primul loc de muncă la BBC pentru care a aplicat

Prima încercare a lui Attenborough de a se alătura BBC nu a mers bine. În 1950, când avea 24 de ani, a aplicat pentru a deveni producător de emisiuni radio şi a fost respins. Ulterior, s-a alăturat postului de radiodifuziune ca producător stagiar în 1952, ceea ce a marcat începutul unei cariere la BBC care avea să definească transmisiunile despre natură pentru generaţii întregi.

Nu a condus niciodată o maşină

În ciuda unei vieţi de filmări în păduri tropicale îndepărtate, deşerturi, insule şi regiuni polare, Attenborough nu a promovat niciodată examenul de conducere auto. A spus că nu-i place să conducă - un detaliu surprinzător pentru cineva a cărui carieră este atât de strâns legată de călătorii.

Părinţii săi au luat în plasament doi refugiaţi evrei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, părinţii lui Attenborough le-au luat în plasament pe Irene şi Helga Bejach, două surori evreice care fugiseră din Germania nazistă cu puţin timp înainte de începerea războiului în 1939. Fetele au locuit cu familia Attenborough din Leicester timp de şapte ani înainte de a se muta la New York pentru a se alătura unei rude. Decenii mai târziu, Attenborough a găzduit o reuniune pentru descendenţii surorilor.

Încearcă să corespondeze cu fanii

Attenborough primeşte cantităţi uriaşe de scrisori de la fani, dar încearcă să răspundă când poate. Într-un interviu acordat BBC Radio 1 în 2021, el a declarat că primeşte până la 70 de scrisori pe zi şi le-a cerut corespondenţilor să includă un plic autoadresat şi timbrat dacă doreau un răspuns.

A servit în Marina Regală

Înainte de a deveni comentator, Attenborough a efectuat serviciul militar naţional în Marina Regală. A fost chemat în serviciu în 1947 şi a fost detaşat pe un portavion. După ce a părăsit Marina, a lucrat în domeniul editorial, editând manuale ştiinţifice pentru copii. Deşi a fost un indiciu timpuriu al misiunii sale de educator în ceea ce priveşte natura, care avea să-i definească mai târziu cariera în televiziune, s-a plictisit rapid de această muncă.

Primul său program BBC a fost despre o "fosilă vie"

Primul program BBC al lui Attenborough ca producător stagiar a fost "Coelacanth", difuzat în 1952. Programul s-a concentrat pe redescoperirea celacantului, un peşte de adâncime despre care se credea cândva că este strâns legat de strămoşii vertebratelor terestre. Oamenii de ştiinţă consideră acum că dipnoi (peştii pulmonaţi) sunt cele mai apropiate rude vii ale tetrapodelor, vertebratele cu patru membre care includ amfibieni, reptile, păsări şi mamifere.

Programul "Coelacanth" spune povestea unui peşte remarcabil pe care oamenii de ştiinţă îl cunoşteau doar din fosile şi credeau că dispăruse odată cu dinozaurii nonaviari acum aproximativ 66 de milioane de ani. Acest lucru s-a schimbat în 1938, când un trauler care lucra în Africa de Sud a ridicat un peşte ciudat, albastru-oţel, cu aripioare cărnoase, asemănătoare membrelor. Redescoperirea i-a uimit pe oamenii de ştiinţă şi a transformat celacantul într-una dintre cele mai faimoase "fosile vii" de pe Pământ.

Puii de gorilă de munte au încercat să-i fure pantofii

Una dintre cele mai faimoase întâlniri ale lui Attenborough cu animale a avut loc în Rwanda, în timp ce filma pentru documentarul "Life on Earth", în 1979. În timp ce stătea printre gorilele de munte, două gorile tinere au început să-l tragă de pantofi. Attenborough a descris ulterior momentul drept "o binecuvântare". Scena rămâne una dintre imaginile definitorii ale carierei sale, ale spontaneităţii şi prezenţei lui de spirit.

Denisa Vladislav

