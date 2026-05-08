Fritz: "Nu-l văd pe preşedinte deloc apropiat de PSD. Este un narativ pe care ei doresc să îl împingă"

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a decarat vineri că nu îl vede pe preşedintele Nicuşor Dan deloc apropiat de PSD, el apreciind că este un narativ pe care PSD doreşte să îl împingă în aceste zile, pentru a crea această iluzie că ar exista un plan inclusiv girat de sus pentru a răsturna acest guvern.

de Redactia Observator

la 08.05.2026 , 16:19
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat la Antena 3 CNN dacă îl vede pe preşedintele Nicuşor Dan mai apropiat de PSD. "Nu-l văd deloc apropiat de PSD. Ştiu că ăsta este un narativ pe care mai ales PSD doreşte să îl împingă în aceste zile şi deja în ultima vreme, tocmai pentru a crea această iluzie ca şi cum ar exista un plan inclusiv girat de sus pentru a răsturna acest govern", a precizat liderul USR.

Dominic Fritz a menţionat că îl vede pe preşedinte preocupat de rolul său. "Eu îl văd pe preşedinte preocupat de rolul lui constituţional. Cu siguranţă el, pe persoană fizică, are bineînţeles păreri politice, dar încearcă să ţină un echilibru, să fie un preşedinte pentru întreaga ţară, indiferent de opţiuni politice şi să păstreze şi un spaţiu în care există o cale de dialog cu toţi actorii principali şi în sensul ăsta nu am ce să-i reproşez, dar, încă o dată, în niciun caz, nu se poate vorbi despre o apropiere a lui de PSD", a subliniat preşedintele USR.

