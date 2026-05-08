Al treilea caz suspect de hantavirus al unui britanic de pe nava de croazieră MV Hondius

Autoritățile sanitare britanice sunt în alertă după apariția unui nou caz suspect de hantavirus în rândul pasagerilor aflați pe nava de croazieră MV Hondius. Focarul, care a provocat deja moartea a trei persoane, este monitorizat atent de Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie, în timp ce pasagerii britanici urmează să fie repatriați și plasați în izolare.

Lucrătorii din domeniul sănătății, îmbrăcați în echipament de protecție, evacuează pacienți de pe nava de croazieră MV Hondius într-o ambulanță într-un port din Praia, Capul Verde, 6 mai 2026. - Profimedia

Agenția pentru securitate sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a anunțat vineri identificarea unui nou caz suspect de hantavirus la un cetățean britanic aflat pe insula Tristan da Cunha din Atlanticul de Sud, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Trei morţi în urma epidemiei

Două persoane de cetățenie britanică au fost confirmate anterior cu infecție cu hantavirus, în cadrul monitorizării focarului mortal de pe o navă de croazieră de lux, a indicat UKHSA într-un comunicat. Agenția nu a furnizat detalii suplimentare cu privire la noul caz suspect.

Trei persoane - un cuplu olandez și o persoană cu cetățenie germană - au decedat în urma epidemiei de pe vasul MV Hondius. În total, s-a confirmat că cinci persoane au contractat virusul.

Vasul este așteptat să acosteze în Tenerife, duminică, iar UKHSA a declarat că cetățenii britanici de la bord care nu prezintă simptome vor fi repatriați cu avionul și vor trebui să rămână în izolare timp de 45 de zile.

Șapte cetățeni britanici au debarcat de pe navă la data de 24 aprilie pe insula Sfânta Elena. Agenția a declarat că doi dintre aceștia se află deja în izolare în Marea Britanie, patru sunt pe insula Sfânta Elena, iar unul a fost localizat în afara Regatului Unit.

