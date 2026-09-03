Orașul care și-a lansat oficial taxiurile autonome. Un șofer e gata, însă, să intervină

Compania britanică Wayve Technologies a început, începând de joi, să desfășoare o flotă de vehicule autonome la Londra, în parteneriat cu Uber, primul serviciu comercial public al Wayve la nivel mondial. Pasagerii care comandă o cursă prin Uber pot primi o mașină dintre cele 15 vehicule Ford Mustang Mach-E echipate cu tehnologia Wayve, cu un șofer de siguranță instruit la volan, gata să preia controlul dacă e nevoie.

Prețul călătoriei rămâne identic cu al unei curse obișnuite, fără opțiunea de bacșiș, iar mașinile pot circula oriunde în Londra, cu excepția aeroporturilor. Wayve estimează că va oferi mii de curse pe săptămână prin Uber, în toată zona Greater London, colaborând îndeaproape cu Transport for London (TfL) și cu Departamentul pentru Transport pentru a construi încrederea publicului și a obține aprobările necesare, relatează Bloomberg.

Prețul călătoriei rămâne identic cu al unei curse obișnuite

Spre deosebire de SUA, unde robotaxiurile (precum Waymo) circulă deja fără șofer în 14 orașe, Europa a fost mai precaută din cauza reglementărilor mai stricte și a rețelelor stradale mai complexe și neregulat - provocare cu atât mai mare pe străzile înguste și vechi de secole ale Londrei.

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Uber nu dezvoltă propria tehnologie de conducere autonomă, ci s-a angajat să investească peste 10 miliarde de dolari în parteneriate cu firme precum Wayve și operatori chinezi, pentru a deveni platforma principală pentru curse autonome. Wayve, la rândul ei, folosește o abordare bazată pe învățare din volume mari de date de condus, nu pe hărți detaliate prestabilite, ceea ce îi permite să adapteze software-ul la orașe și configurații de senzori diferite - are deja parteneriate cu Nissan (pentru Japonia) și Stellantis.

În timpul unui test-drive realizat de Bloomberg într-o dimineață ploioasă în Westminster, mașina a gestionat trafic aglomerat, o manifestație în Parliament Square și pietoni care au traversat neașteptat. Șoferul de siguranță a intervenit de două ori - o dată la o încercare de a se integra în trafic blocat și a doua oară pentru a ocoli mașini staționate.

În SUA, unde robotaxiurile circulă deja fără șofer în 14 orașe

Pentru operare complet fără șofer, Wayve și ceilalți furnizori mai au nevoie de aprobări suplimentare: audituri de siguranță de la Vehicle Certification Agency, un permis de la DVSA și acordul TfL. Potrivit unui purtător de cuvânt TfL, niciun operator nu a finalizat încă prima etapă a acestui proces. Vehiculele Nissan LEAF pe care Wayve intenționează să le folosească pentru operarea complet autonomă sunt încă în dezvoltare.

Inițial, Wayve va gestiona flota, cu Otto Car supervizând șoferii de siguranță, urmând ca Uber să preia gestionarea flotei în lunile următoare. Un depozit lângă sediul Wayve din Kings Cross va servi drept bază inițială pentru robotaxiuri la Londra.