Afacerea cu care Daniel a dat lovitura în UK. Produsul se vinde ca pâinea caldă: "Chiar şi indienii cumpără"

Un român stabilit de peste două decenii în Marea Britanie a transformat gustul de acasă într-o afacere de succes la Londra. Daniel Rusu, originar din Suceava, deține în prezent trei magazine românești în capitala britanică, iar unul dintre cele mai recente transporturi i-a adus vânzări spectaculoase: 25 de tone de pepeni românești s-au dat într-un timp scurt.

Daniel s-a mutat în Marea Britanie în anul 2001, iar în prezent deține trei magazine românești în Londra. La Traditional Butchery din Belmont, Harrow, în nord-vestul capitalei britanice, produsele aduse din România sunt căutate atât de conaționali, cât și de clienți din alte comunități.

"Chiar şi indienii şi arabii cumpără de la noi pentru că sunt mult mai buni decât cei de la Tesco și Sainsbury's", a declarat Daniel Rusu.

Recent, omul de afaceri a importat 30 de tone de pepeni din România, iar cea mai mare parte a transportului s-a vândut deja, potrivit Gazeta UK.

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"Am adus 30 de tone de pepeni și am vândut deja 25 de tone. Cei care doresc să savureze un pepene românesc de cea mai bună calitate să vină mai repede la noi, la adresa 412 Kenton Ln, Harrow, HA3 8RQ, pentru că se dau precum pâinea caldă. Vindem chiar și en-gros către alte magazine românești", i-a spus Daniel Rusu podcasterului David Negoi, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Gazeta UK.

Produsele românești, motorul afacerii sale din Londra

Antreprenorul român susține că unul dintre avantajele afacerii sale este tocmai calitatea produselor aduse din România.

"Pepenii noștri nu sunt făcuți în laborator, sunt organici, nici nu se compară cu cei de la Tesco sau Sainsbury's, care sunt crescuți în sere artificiale. Eu încurajez românii din comunitate să consume produse românești pentru că astfel ajutăm business-urile româneşti. E păcat să cumperi ceva artificial de la Tesco și să lași un produs românesc de calitate să se strice un magazin", a menționat conaționalul nostru.

Românul mizează astfel pe produsele tradiționale și pe comunitatea românească din Marea Britanie, iar succesul recent al pepenilor importați din țară vine într-o afacere care s-a extins deja la trei magazine în Londra.