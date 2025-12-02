Antena Meniu Search
Oraşul San Francisco dă în judecată Coca-Cola şi alte companii mari, din cauza produselor ultraprocesate

Orașul San Francisco a dat în judecată marți Kraft, Mondelez, Coca-Cola și alți producători de alimente ultra-procesate, acuzându-i că au îmbolnăvit cu bună știință locuitorii din California cu produse care creează dependență și sunt dăunătoare.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 21:39
Procurorul orașului, David Chiu, a intentat procesul la Curtea Superioară din San Francisco, susținând că firmele au folosit tactici similare cu cele folosite de industria tutunului pentru a proiecta și comercializa produse destinate creării adicţiilor, conform New York Post.

În proces, firmele sunt acuzate că au încălcat legile din California privind tulburările de ordine publică și marketingul înșelător.

Pe măsură ce alimentele ultra-procesate au proliferat, ratele de obezitate, cancer și diabet au crescut, se arată în cauză.

Potrivit biroului lui Chiu, bolile de inimă și diabetul - ambele legate de alimentele ultra-procesate - se numără printre principalele cauze de deces din San Francisco, cu rate mai mari de diagnosticare în rândul comunităților minoritare și cu venituri mici.

Reprezentanții Mondelez, proprietarul Oreo, ai Coca-Cola și Kraft-Heinz nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii făcute de New York Post.

Orașul solicită despăgubiri și sancțiuni civile pentru a compensa costurile asistenței medicale, împreună cu o hotărâre judecătorească care interzice companiilor să se angajeze în marketing înșelător și le obligă să își modifice practicile.

Deși definiția alimentelor ultra-procesate este încă în dezbatere, cercetătorii o aplică, în general, multor gustări, dulciuri și băuturi răcoritoare ambalate, fabricate folosind tehnici de procesare, aditivi și ingrediente industriale și care conțin în mare parte puține alimente integrale.

