O comunitate ultra-exclusivistă din statul american Minnesota, numită North Oaks, a fost considerată ani la rând drept singurul oraș din SUA care nu apărea pe Google Maps. Sau cel puțin așa a fost până recent.

Orașul secret al bogaților, eliminat de pe Google Maps. Cum a reuşit un influencer să-l expună - Google Earth

După decenii de discreție aproape completă, un influencer a reușit să scoată la lumină, cu ajutorul dronelor, unul dintre cele mai secrete cartiere de lux din America, potrivit tabloidului New York Times.

Imaginile publicate pe YouTube arată rânduri întregi de vile luxoase, străzi perfect întreținute și indicatoare cu "Accesul interzis" la fiecare intrare. Deși nu este cunoscută de publicul larg, comunitatea este una dintre cele mai bogate din SUA. Prețurile locuințelor pornesc de la 800.000 de dolari și pot ajunge la câteva milioane de dolari. De exemplu, o casă cu cinci dormitoare a fost scoasă la vânzare anul trecut pentru suma de 3,5 milioane de dolari.

North Oaks nu este oficial o comunitate închisă, dar funcționează ca una: toate străzile sunt proprietate privată, iar accesul este atent monitorizat cu camere de supraveghere și device-uri care identifică plăcuțele de înmatriculare. Practic, nu există drumuri publice în interior.

În 2008, autoritățile locale au amenințat Google cu un proces după ce zona a apărut pe Google Street View. Compania a eliminat imediat imaginile, un caz rar în care un oraș întreg a cerut să dispară de pe harta digitală.

Tertipul folosit de influencer

Influencerul a profitat însă de o portiță legală: spațiul aerian nu aparține comunității. A avut nevoie doar de acces în cartier, pe care l-a şi obţinut uşor contra sumei de 10 dolari. O rezidentă i-a permis intrarea într-un parc, de unde a început să filmeze.

Cum era de aşteptat, locuitorii din North Oaks nu au fost deloc încântaţi să le fie perturbată liniştea, iar asociaţia proprietarilor a demarat acţiuni legale.

