Orașul subestimat din Europa pe care "toată lumea ar trebui să-l viziteze" în 2026

Tirana, capitala Albaniei, are tot ce are nevoie un turist pentru o experiență autentică și plină de viață, scrie Express. Europa are numeroase locuri de vacanță uimitoare. Multe rămân ascunse și în mare parte necunoscute majorității turiștilor. Bijuteria ascunsă a Albaniei nu are același număr de vizitatori ca alte capitale europene.

Orașul oferă un amestec fermecător de arhitectură otomană, italiană și modernă

Compania aeriană a întocmit o listă cu cinci locuri care trebuie vizitate în acest an. Milioane de britanici încep să se gândească la următoarea lor călătorie. Capitala vibrantă a Albaniei este un oraș în care străzile colorate, cafenelele pline de viață și fundalul montan uimitor creează o experiență de călătorie de neuitat.

Orașul oferă un amestec fermecător de arhitectură otomană, italiană și modernă. Piața Skanderbeg plină de viață și lacul Tirana liniștit completează peisajul. "Orașul oferă o combinație perfectă de istorie, vreme excelentă și cultură contemporană", arată compania aeriană. Tirana are multe atracții de explorat. De la repere religioase și muzee la monumente și un fost palat regal.

Reperul proeminent, care este "cea mai specială atracție" a orașului, este Piramida din Tirana, potrivit Visit Tirana. Site-ul are o semnificație istorică pentru Albania. A fost deschis pentru prima dată ca muzeu în 1988. În 1991 a devenit centru de conferințe după prăbușirea comunismului. În timpul războiului din Kosovo din 1999, clădirea a fost folosită ca bază NATO.

În 2018, un nou proiect a dezvăluit planurile de transformare a piramidei într-un centru IT pentru tineri. TUMO Centre Tirana se axează pe tehnologiile creative, programarea computerelor, robotică și start-up-uri. Noua clădire renovată a fost deschisă publicului în 2023.

Piramida oferă baruri și restaurante. Vizitatorii pot urca scările și se pot bucura de o panoramă unică a întregului oraș. Un lucru care face capitala să iasă în evidență sunt frumoasele zone pietonale și piețele. Piața Skanderbeg, piața principală a orașului, poartă numele eroului național al țării. Se întinde pe aproximativ 40.000 de metri pătrați.

Vizitatorii pot găsi o serie de clădiri importante în piață:

Hotelul Internațional Tirana

Palatul Culturii

Opera Națională

Biblioteca Națională

Turnul cu Ceas

Primăria

Banca Albaniei

Muzeul Național de Istorie

Piața se află printre primele 10 lucruri de făcut în Tirana, potrivit TripAdvisor. Un vizitator a scris: "O piață mare, foarte frumoasă și curată în Tirana. Am fost uimit de numărul mare de elemente arhitecturale diferite care formează un labirint colorat și foarte plăcut ochiului".

"În perioada Crăciunului, decorațiunile sunt cu adevărat sugestive. Sub scara piramidală, magazinele colorate și ciudate încadrează un oraș vibrant și tineresc, cu un amestec de culturi și religii", a adăugat turistul.

