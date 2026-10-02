S-a mutat în Rusia ca să scape de "decadența" Occidentului. Acum îi e teamă că o să fie trimis la război

Un fermier canadian s-a mutat cu familia în Rusia pentru a scăpa de ideologia "decadentă" a Occidentului. Acum, s-ar putea să fie trimis la război. El a povestit cum a solicitat un permis de şedere permanentă, dar i s-a cerut să semneze un contract cu Ministerul Apărării din Rusia.

Fermierul canadian s-a plâns în mediul online că, pentru a obține un permis de ședere permanentă în Rusia, i se cere să participe la război.

Cetățeanul canadian Arend Feinstra s-a mutat în urmă cu doi ani în regiunea Nijni Novgorod împreună cu soția și cei opt copii. Pentru a obține un permis de ședere temporară, el a beneficiat de un program destinat străinilor care susțin "valorile tradiționale", relatează Mediafax.

Acum, Feinstra susține că, pentru a obține un permis de ședere permanentă, i se cere să semneze un contract cu Ministerul Apărării din Rusia. El refuză, explicând că acasă îl așteaptă copiii și ferma. De asemenea, Feinstra îi sfătuiește pe străini să se gândească bine înainte de a se muta în Rusia.

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Povestea canadianului care s-a săturat de Occident și s-a mutat în Rusia

Arend Feenstra este un fermier declarat creștin conservator din Canada. El a devenit cunoscut la nivel internațional la începutul anului 2024, după ce și-a mutat întreaga familie în Rusia pentru a scăpa de ceea ce el a numit "ideologia woke și LGBT" din Occident.

Povestea sa și a canalului său de YouTube, Countryside Acres, a atras atenția presei globale din cauza problemelor majore pe care familia le-a întâmpinat imediat după sosirea în Rusia.

Feenstra, care deținea o fermă de vaci de lapte în Ontario, Canada, a declarat că s-a simțit „dezgustat” de prezența steagurilor LGBT în orașul natal. El a susținut că dorește o viață spirituală mai bună pentru copiii săi și oportunități agricole mai accesibile, ferite de taxele mari din Canada. Decizia privind Rusia a fost influențată de politicile Kremlinului, care promovează "valorile creștine tradiționale" și oferă facilități de rezidență pentru cetățenii din țări occidentale "neprietenoase" care împărtășesc aceste viziuni.

A scăpat de Occident, dar tot este dezamăgit

Imediat după ce s-au stabilit în regiunea Nijni Novgorod, planul familiei s-a lovit de realitatea unui stat autoritar și birocratic, așa cum a reieșit din propriile relatări. Banii obținuți din vânzarea fermei lor din Canada au fost blocați de băncile rusești, fiind considerați "fonduri suspecte". Sancțiunile internaționale asupra Rusiei și faptul că familia de canadieni nu vorbește rusa au îngreunat și mai mult situația.

Într-un moment de frustrare, soția sa, Anneesa, a postat un video pe YouTube în care se declara "foarte dezamăgită de această țară". Clipul a fost șters rapid și, ulterior, Arend Feenstra a publicat un video cu scuze publice.

În ciuda începutului dificil, familia a decis să rămână în Rusia pentru „o perioadă lungă”. Cu ajutorul unei agenții guvernamentale rusești pentru imigranți și a unui partener local, Arend Feenstra a achiziționat o proprietate de 280 de acri. El lucrează în prezent la construcția unei noi case și a anexelor gospodărești, implicându-și și copiii în dezvoltarea noii lor ferme.