Poliţia din Austria a anunţat sâmbătă seară că a fost descoperită otravă pentru şobolani într-un produs destinat bebeluşilor, retras anterior din peste 1.000 de supermarketuri din cauza unor temeri legate de siguranţă. Este vorba despre un borcan de hrană pentru bebeluşi marca HiPP, iar autorităţile au confirmat că o probă din varianta de 190 de grame "Morcovi şi cartofi" a ieşit pozitivă la testele de laborator.

Otravă pentru șobolani, descoperită într-un produs pentru bebeluși retras din supermarketurile austriece - Sursa: Profimedia

Poliţia din landul Burgenland a precizat într-un comunicat că o probă dintr-un borcan de 190 de grame de hrană pentru bebeluşi "Morcovi şi cartofi", raportat de un client, a fost testată în laborator şi a ieşit pozitivă pentru otravă de şobolani, relatează Reuters.

Compania HiPP a declarat sâmbătă că nu poate exclude posibilitatea ca o substanţă periculoasă să fi fost introdusă în produs şi că borcanele "HiPP Vegetable Carrot with Potato" ar fi putut fi manipulate.

Consumul conţinutului borcanelor ar putea pune viaţa în pericol, a avertizat compania.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit poliţiei, borcanele suspecte aveau un autocolant cu un cerc roşu pe partea inferioară şi un capac deja deschis, deteriorat sau fără sigiliul de siguranţă ori prezentau un miros neobişnuit.

Testele de laborator efectuate iniţial asupra unor borcane similare confiscate de poliţie în Cehia şi Slovacia au indicat de asemenea prezenţa unei substanţe toxice, însă autorităţile nu au oferit detalii suplimentare.

Poliţia a precizat că autorităţile austriece au fost avertizate despre risc în urma unor investigaţii desfăşurate în Germania.

HiPP a afirmat că, potrivit informaţiilor disponibile în prezent, situaţia ar fi rezultatul unei intervenţii criminale externe care a afectat canalul de distribuţie SPAR Austria.

Un purtător de cuvânt al lanţului de supermarketuri SPAR a declarat că retragerea produsului este o măsură de precauţie şi că aceasta afectează aproximativ 1.500 de magazine din Austria, fără impact asupra altor ţări.

SPAR şi HiPP le-au recomandat clienţilor să nu consume conţinutul borcanelor cumpărate din magazinele SPAR din Austria şi au precizat că produsele returnate vor fi rambursate integral.

Poliţia le-a recomandat consumatorilor care au intrat în contact cu un astfel de borcan să se spele bine pe mâini, transmite Reuters.

Denisa Vladislav

Întrebarea zilei Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰