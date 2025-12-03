Oul de iarnă Faberge creat special la cererea ţarului rus Nicolae al II-lea ca un cadou pentru mama sa, a fost vândut la licitaţie în Londra la un preţ record - 26 milioane de euro.

Opera de artă are 10 centimetri înălţime, este realizată din cristal fin decorat cu platină şi împodobită cu 2.400 de diamante. Oul a fost vândut de comunişti în 1920 pentru doar 500 de euro. Casa de licitaţie nu a dezvăluit însă identitatea cumpărătorului.

El a stabilit "un nou record mondial de preţ pentru o operă a lui Fabergé", a subliniat într-un comunicat de presă Margo Oganesian, directoarea Departamentului de ouă Faberge şi opere de artă ruseşti din cadrul casei de licitaţii organizatoare.

Acest obiect de lux, care era râvnit de mulţi colecţionari internaţionali, fusese estimat la peste 20 de milioane de lire sterline de casa Christie's, care nu a dezvăluit însă identitatea şi nici naţionalitatea cumpărătorului.

Articolul continuă după reclamă

"Întrucât doar câteva ouă de Paşte imperiale se mai află încă în posesia unor colecţionari privaţi, aceasta a fost o ocazie excepţională şi istorică", a declarat Margo Oganesian, potrivit Agerpres.

Comandat de ţarul Nicolae al II-lea pentru mama sa, împărăteasa văduvă Maria Feodorovna, Oul de Iarnă al Romanovilor nu a fost doar un martor al tulburărilor istoriei moderne ruse, ci este totodată, din multe privinţe, un obiect de excepţie.

El a depăşit cu mult precedentul record de preţ stabilit pentru un ou Fabergé. Acesta fusese stabilit în 2007 odată cu vânzarea Oului Rothschild de aceeaşi casă de licitaţii, achiziţionat cu aproape 9 milioane de lire sterline (12,5 milioane de euro) de un colecţionar rus.

În esenţă, ouăle Fabergé sunt obiecte rare, a reamintit Margo Oganesian. Casa de bijuterii condusă de bijutierul rus Pierre-Karl Fabergé a creat 50 de astfel de ouă pentru familia imperială cu ocazia sărbătorilor pascale, înainte de alungarea acesteia de la putere în timpul Revoluţiei bolşevice din 1917 şi executării membrilor săi în 1918.

Tradiţia ouălor Fabergé a fost inaugurată de ţarul Alexandru al III-lea. Ea a fost continuată de fiul său, Nicolae al II-lea, cu o mică diferenţă. Ultimul ţar din istorie a comandat de la Fabergé două ouă: unul pentru mama lui, în plus faţă de cel pentru soţia sa, Alexandra.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰