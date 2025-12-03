Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un pandantiv Faberge rar cu diamante

Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce şi-ar fi însuşit un pandantiv cu ou Faberge, cu diamante, într-un mod destul de neobişnuit - înghiţindu-l.

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 17:37
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un pandantiv Faberge rar cu diamante Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un pandantiv Faberge rar cu diamante - Hepta

Prada înghiţită, în valoare de 33.585 de dolari neozeelandezi (19.300 de dolari americani; 14.600 de lire sterline), nu a fost încă recuperată, potrivit poliţiei, relatează CNN.

Poliţia a fost chemată la Partridge Jewellers din centrul oraşului Auckland vineri după-amiază, iar bărbatul de 32 de ani a fost arestat în magazin câteva minute mai târziu.

El a fost supus unei evaluări medicale şi rămâne în arest, potrivit poliţiei.

Articolul continuă după reclamă

Bijuteria Faberge este încrustată cu 60 de diamante albe şi 15 safire albastre, potrivit site-ului web al bijutierului.

Pandantivul "Octopussy", aşa cum este numit, a fost inspirat de filmul cu acelaşi nume cu James Bond din 1983, care se concentrează pe un jaf elaborat de ouă Faberge.

Suspectul din Noua Zeelandă urmează să compară din nou în faţa instanţei pe 8 decembrie.

Potrivit informaţiilor din presă, el a fost acuzat şi de furtul unui iPad din acelaşi magazin de bijuterii, pe 12 noiembrie, şi de sustragerea unei cantităţi de nisip pentru pisici şi produse pentru combaterea puricilor în valoare de 100 de dolari neozeelandezi dintr-o locuinţă privată, a doua zi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

noua zeelanda faberge ou diamante furt
Înapoi la Homepage
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului?
Observator » Ştiri externe » Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un pandantiv Faberge rar cu diamante