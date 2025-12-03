Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce şi-ar fi însuşit un pandantiv cu ou Faberge, cu diamante, într-un mod destul de neobişnuit - înghiţindu-l.

Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un pandantiv Faberge rar cu diamante - Hepta

Prada înghiţită, în valoare de 33.585 de dolari neozeelandezi (19.300 de dolari americani; 14.600 de lire sterline), nu a fost încă recuperată, potrivit poliţiei, relatează CNN.

Poliţia a fost chemată la Partridge Jewellers din centrul oraşului Auckland vineri după-amiază, iar bărbatul de 32 de ani a fost arestat în magazin câteva minute mai târziu.

El a fost supus unei evaluări medicale şi rămâne în arest, potrivit poliţiei.

Bijuteria Faberge este încrustată cu 60 de diamante albe şi 15 safire albastre, potrivit site-ului web al bijutierului.

Pandantivul "Octopussy", aşa cum este numit, a fost inspirat de filmul cu acelaşi nume cu James Bond din 1983, care se concentrează pe un jaf elaborat de ouă Faberge.

Suspectul din Noua Zeelandă urmează să compară din nou în faţa instanţei pe 8 decembrie.

Potrivit informaţiilor din presă, el a fost acuzat şi de furtul unui iPad din acelaşi magazin de bijuterii, pe 12 noiembrie, şi de sustragerea unei cantităţi de nisip pentru pisici şi produse pentru combaterea puricilor în valoare de 100 de dolari neozeelandezi dintr-o locuinţă privată, a doua zi.

