Video Pacea din Ucraina, negociată la Florida. Rubio vrea să ajute Kievul "să fie în siguranţă pentru totdeauna"

Pacea din Ucraina s-a negociat aseară ore bune pe pământ american! Discuţiile au fost productive, dar oficialii americani spun că mai sunt multe de făcut. Rezultatul întâlnirii va fi analizat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Paris, unde este aşteptat azi de Emmanuel Macron.

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 08:06
Pacea din Ucraina, negociată la Florida. Rubio vrea să ajute Kievul "să fie în siguranţă pentru totdeauna" Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi secretarul Consiliului de Securitate Naţională şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, vorbesc cu jurnaliştii după întâlnirea din Florida. 30 noiembrie 2025 - ProfiMedia

Secretarul de stat american, Marco Rubio, emisarul special american, Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner au discutat ore bune la Florida cu oficialii ucraineni paşii necesari pentru a pune capăt războiului. La finalul negocierilor, însă, au fost reţinuţi în declaraţii.

"Mai este mult de muncă, dar a fost o întâlnire foarte productivă şi eficientă. Nu vrem doar să punem capăt războiului, vrem, de asemenea, să ajutăm Ucraina să fie în siguranţă pentru totdeauna" a spus secretarul de stat american, Marco Rubio.

"Am discutat despre viitorul Ucrainei, despre toate chestiunile importante pentru Ucraina şi poporul ucrainean, iar SUA au fost extrem de susţinătoare" a declarat şeful Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov.

Articolul continuă după reclamă

Donald Trump atrage atenţia asupra scandalului Energoatom

Şi Donald Trump a părut optimist după discuţii, dar a atras atenţia asupra unui aspect care ar putea complica negocierile.

"Ucraina se confruntă cu unele probleme. [...] Există o situaţie de corupţie acolo, ceea ce nu ajută. [...] Dar sunt şanse să ajungem la un acord" a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Rezultatul întâlnirii va fi analizat astăzi de Volodimir Zelenski la Paris, unde este aşteptat de Emmanuel Macron. La rândul său, Vladimir Putin îl va primi la Moscova zilele următoare pe Steve Witkoff.

razboi ucraina marco rubio emmanuel macron volodimir zelenski sua ucraina
