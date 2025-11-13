"Cum au jefuit prietenii lui Zelenski țara în plin război". Stenogramele unui scandal care cutremură Ucraina

Toaleta "de aur" din apartamentul lui Mindich Facebook

Suspecţii ştiau de percheziţii

Mindici a fugit din Ucraina cu puțin timp înainte de perchezițiile de luni, 10, octombrie, ceea ce ridică suspiciuni că ar fi fost informat din interior. Mai mult, scriu jurnaliștii ucraineni, când agenții NABU au ajuns la apartamentele sale în ziua perchezițiilor, ușile erau deja larg deschise. "Ca să nu strice încuietorile sau poate ca un gest de batjocură față de percheziții", notează aceștia.

Mindici era atât de bine informat despre anchetă, încât reușise deja să părăsească nu doar locuința, ci și Ucraina. A trecut granița prin punctul de trecere Hrușev, în direcția Poloniei, la ora 2:09 dimineața, cu patru ore și jumătate înainte de începerea perchezițiilor. Există dovezi că suspecții știau încă de vineri, 7 noiembrie, ce urma să aibă loc. Mandatele de percheziţii fuseseră încărcate în sistem de vineri, ceea ce sugerează că suspecții ar fi avut sub control membri din forțelor de ordine. "Trebuie să ne curățăm până luni", este mesajul trimis de un suspect.

Potrivit Ukcrainska Pravda, NABU și SAP dețin informații conform cărora o parte din datele legate de anchetă ar fi fost divulgate suspecților chiar de către Andrii Siniuk, adjunctul șefului SAP. Totuși, în acel moment, numele lui Mindici nu apărea încă în documentele electronice ale dosarului, ceea ce sugerează că informațiile scurse nu l-ar fi vizat direct. Jurnaliştii mai amintesc că în octombrie s-a încercat înlocuirea șefului Parchetului Anticorupție, Oleksandr Klimenko, cu Siniuk, sugerând o manevră pentru a pune control pe ancheta NABU. În plus, la percheziții la una dintre locuințele suspecţilor au fost găsite dosare cu informații despre directorul NABU și șeful echipei care investighează "operațiunea "Midas". O altă dovadă că membrii grupării ar fi avut oameni atât în sistemul juridic, cât şi în cel de aplicare al legii.

Cum ar fi implicat Zelenski

Deşi Volodimir Zelenski a respins sugestile sau acuzaţiile că ar putea fi implicat în dosar şi a încercat să se distanţeze de persoanele vizate de anchetă, procurorii ucraineni au declarat că dețin o înregistrare a unui apel telefonic în care Zelenski poate fi auzit vorbind cu ministrul Justiției, Herman Galușcenko, (ministru al Energiei pe atunci) după ce a primit personal un mesaj de la Timur Mindici. Cei doi se aflau, la acel moment, într-o convorbire telefonică cu Oleksandr Țukerman, un om de afaceri apropiat de Mindici şi considerat de procurori "casierul" grupării. Jurnaliştii ucraineni văd în asta un posibil semn de influenţă: Zelenski ar fi reacționat direct la un mesaj de la Mindici.

Jurnaliştii ucraineni se întreabă cum au ajuns oamenii lui Mindici în funcții de conducere în ministere, companii de stat și alte instituții oficiale, unde au lucrat ani la rând? Câte materiale și înregistrări nu au fost încă făcute publice de NABU și SAP? Cât de mult au controlat prietenii președintelui deciziile și banii statului prin corupție? Și cine este cu adevărat Mindici, liderul rețelei sau doar "portofelul"?

Care sunt acuzaţiile şi cine sunt suspecţii

Dosarul vizează infracţiuni de corupţie în sectorul energetic, dar şi în cel al apărării, mai exact al armamentului. "În acest moment, în Ucraina se câştigă mulţi bani doar în câteva domenii: apărare (drone), energie, reconstrucţie şi call‑centere", a declarat pentru Ukrainska Pravda un influent om de afaceri. Jurnaliştii ucraineni scriu că Mindici este influent în ambele sfere.

Energoatom, companie naţională de energie nucleară, cu venituri anuale de aproximativ 4,7 miliarde de dolari, este în centrul investigaţiei. Suspecţii cereau mite de 10-15% din valoarea contractelor de la companiile private care lucrau cu Energoatom, ameninţând că, în caz contrar, acestea îşi vor pierde contractele.

Nu doar acuzaţiile sunt explozive în scandalul care a zguduit Ucraina, ci şi lista persoanelor implicate. Timur Mindici (poreclă "Karlson" în stenograme) s‑ar afla în prezent în Israel sau Austria. Alături de el, figura financiară centrală este Oleksandr Țukerman (poreclă "Sugarman"), om de afaceri suspectat că gestiona banii spălaţi printr‑o firmă deţinută de familia fostului politician pro‑rus Andriy Derkach, actualmente senator în Rusia, implicat şi el în reţea.

Oleksii Cernîșov (poreclă "Che Guevara") are statut de suspect. Potrivit UP, acesta i‑a fost recomandat lui Zelenski de Mindici ca fiind "un băiat bun". "Sunt cumetri.Toată lumea știe asta. Prima Doamnă a botezat-o pe fiica lui Cernîșov. Familiile lor petreceau des timp împreună", a declarat o sursă pentru UP. Practic necunoscut până în 2019, Cernîșov a urcat rapid în funcţii în timpul mandatului lui Zelenski. A fost numit în poziţii importante precum ministru şi apoi vicepremier, iar pentru el a fost chiar creat un minister "special" - Ministerul Unităţii.

Herman Galușcenko (poreclă "Sigizmund" sau "Profesorul"), ministru al Justiţiei şi fost ministru al Energiei, a fost suspendat din funcţie pe 12 noiembrie 2025. Dmitro Basov ("Tenorul"), fost şef al departamentului pentru crimă organizată şi ulterior director interimar la Energoatom, a fost arestat. Ihor Mironiuk ("Roket"), fost consilier al ministrului Energiei, a fost şi el arestat. El apare în stenogramele publicate de NABU în timp ce ameninţă o firmă că, dacă nu va plăti mită, nu numai că va pierde contractul, dar toţi angajaţii lor vor fi mobilizaţi pe front. ("Veţi dispărea complet... Toţi angajaţii voştri vor fi recrutaţi în armată"). Suspecții ar fi încercat să distrugă probe în timpul perchezițiilor. Mironiuk a rupt documente și și-a aruncat telefonul mobil pe fereastră. Dmitro Basov, la rândul său, a distrus mai multe telefoane mobile, potrivit zn.ua.

Ihor Fursenko ("Reşik"), om de afaceri şi presupus contabil al grupării, a fost şi el arestat. NABU a publicat imagini cu el transportând sacoşe cu bani şi apare în stenograme plângându-se că "să cari 1,6 milioane de dolari nu e chiar o plăcere". Fursenko s-a întors în Ucraina sâmbătă, 9 octombrie, dintr-o vacanță de două săptămâni în Maldive, într-un moment în care țara era afectată de pene de curent. "Fie (complicii) nu au avut timp să-l avertizeze (că urmează perchezițiile), fie nu l-au considerat demn de salvat", scriu jurnaliștii ucraineni.