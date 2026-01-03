Zeci de mii de oameni din Berlin au rămas fără curent electric şi căldură în case după un atac asupra reţelei electrice. Un incendiu provocat intenţionat în sudul capitalei germane a provocat o pană de curent majoră, care afectează inclusiv spitale şi magazine. Autorităţile au anunţat că localnicii vor rămâne în frig până joia viitoare.

La ora 7 dimineaţa, locuitorii unui azil de bătrâni au observat un incendiu la un nod de reţea care făcea legătura cu o centrală electrică.

"Pompierii au reuşit să stingă incendiul. Ca rezultat, am avut o pană de curent majoră, în special în sudul Berlinului, care afectează aproximativ 50.000 de locuinţe private şi 2.000 magazine. Poliţia criminală a preluat investigaţia sub suspiciunea de incendiere", a declarat Martin Stralau, purtător de cuvânt Poliţia Berlin.

Pană de curent masivă în Berlin

Anchetatorii cred că extremiştii de stânga sunt în spatele atacului şi îi caută inclusiv cu drone. Sabotajul a creat haos în traficul din capitala Germaniei. Semafoarele nu au mai mers iar în intersecţii s-au format ambuteiaje uriaşe.

Zece mii de locuinţe ar putea avea acces la electricitate din această noapte, dar restul vor rămâne în frig şi întuneric cel puţin cinci zile. În zona afectată sunt mai multe aziluri de bătrâni, dar şi spitale. Autorităţile au sfătuit oamenii să aibă grijiă de cei vulnerabili şi să apeleze pompieri dacă frigul devine de nesuportat.

"E foarte întuneric în apartament pentru că am jaluzele, și sunt toate coborâte și nu le pot ridica. Nimic nu funcționează în apartament. Încălzirea nu funcționează. Singurul lucru care funcționează este toaleta. Aveam un aragaz de camping, așa că mi-am făcut niște apă caldă, am băut deja ceai", spune un localnic.

Zilele acestea, Berlinul este afectat de un val de frig care ar putea aduce temperaturi de până la minus 15 grade. În septembrie, o altă pană de curent porovocată intenţionat a lăsat în întuneric sudul oraşului timp de câteva zile.

