De astăzi începe oficial Postul Paştelui. Este considerat cel mai aspru din an, pentru că timp de 48 de zile credincioşii trebuie să respecte restricţii stricte. Ieri, de lăsata secului, oamenii s-au adunat în jurul mesei, ca să intre în post împăcaţi.

Săptămâna albă s-a terminat ieri cu lăsata secului, ultima zi în care credincioşii au putut mânca lapte, brânză sau ouă.

"Carne nu s-a mâncat toată săptămâna aceasta şi este practic o pregătire pentru postul adevărat şi mie îmi e uşor pentru că sunt foarte multe variante vegetale, dar mai e şi abţinerea, că practic asta înseamnă postul", a precizat o persoană.

Credincioşii au început ziua la biserică acolo unde au avut parte de o slujbă de însemnătate. Preoţii le-au explicat oamenilor ce să facă din punct de vedere spiritual şi al alimentaţiei. A fost ultima zi în care s-a mâncat de dulce. Urmează postul Paştelui, cel mai greu şi cel mai lung din an, cu doar două dezlegări la peşte, de buna vestire şi de florii.

Plăcintele, vedetele zilei de lăsatul secului

Tradiţia spune că, înainte de a intra în post, întreaga familie se adună în jurul mesei pentru împăcare.

"Pregătim o plăcintă specială din ştevie sau urzici sau spanac şi cu brânză şi toată familia vine şi ne dăm binecuvântarea", a adăugat o credincioasă.

Plăcinta s-a vândut ieri pe bandă rulantă.

"Cea mai mare parte din clienţi au cumpărat astăzi plăcintă dobrogeană pentru că este cu brânză, se lasă sec. Mai avem şi plăcinte care sunt de post, urmează o perioadă de post, plăcinta cu mere, cu dovleac, cu gutuie", a transmis Elena Fătu, reprezentant cofetărie.

"Începem postul, în fiecare an se ţine, îl ţin în fiecare an, tot postul. Este ziua mamei miercuri şi ne pregătim cu tortul adecvat pentru post", a spus un cofetar.

Şi în restaurante s-au scos plăcintele la înaintare.

"După jumătate de oră am scos placinta cu două variante, una cu brânză dulce şi una cu brânză sărată. Acum aşteptăm clientul să vină şi servim cald", a declarat Marius Bodoi, bucătar.

40 de zile de rânduială şi rugăciune

De azi, timp de 40 de zile, creştinii respectă cu stricteţe regulile. Tradiția spune că şi vinul şi uleiul sunt interzise, întocmai ca trupul să simtă greutăţile postului. Săptămâna Patimilor este cea mai strictă, iar unii credincioși ţin post negru în Vinerea Mare.

"Este şi o zi de iertare pentru că ne iertăm unii altora greşelile şi împăcaţi, împreună, păşim pe calea postului. Iar calea postului trebuie să ne pregătească nouă trupul, dar mai ales sufletul pentru că postul nu este doar un detox, are o dimensiune duhovnicească", a subliniat Claudiu Banu, preot.

Paștele ortodox 2026 va fi sărbătorit anul acesta pe 12 aprilie.

