Zelenski cere 300 de rachete Patriot pentru protejarea Ucrainei în timpul iernii

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în cadrul unei reuniuni a Coaliției petru Voinţă, că întărirea poziției comune a Ucrainei ar trebui să includă un pachet de rachete pentru apărarea aeriană în sezonul rece. Acesta ar urma să cuprindă câte 100 de rachete Patriot pe lună, adică 300 de rachete pentru întreaga iarnă.

"Aici, în Franţa, am început astăzi cu întâlnirea fondatoare a Coaliţiei noastre Anti-Balistice. Sper ca proiectul FREJYA să reuşească şi să întărească apărarea noastră antibalistică. Invit pe toţi cei interesaţi şi capabili să contribuie la munca noastră comună să se alăture. Trebuie să mergem mai departe cât mai repede posibil şi să ducem această sarcină la bun sfârşit. Suntem capabili de asta", a spus el, conform Ukrinform, relatează News.ro.

Şeful statului a spus că acest proiect este conceput pentru următoarele 12 luni.

"Trebuie să protejăm şi viaţa din prezent. Avem sisteme europene de încredere - SAMP/T, IRIS-T şi NASAMS. Şi, desigur, cele mai importante sisteme de astăzi pentru protejarea vieţii de balistica rusă rămân Patriots. Avem nevoie de rachete pentru apărarea aeriană - aceasta este o nevoie zilnică şi vă rog să vă concentraţi pe acest sprijin", a subliniat Zelenski.

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Preşedintele a subliniat că este necesar să se pregătească acum pentru următoarea iarnă.

El a asigurat că se depun toate eforturile pentru a împinge Rusia spre diplomaţie.

Potrivit lui, una dintre principalele modalităţi de a consolida poziţia generală a Ucrainei ar trebui să fie un pachet de rachete pentru apărarea aeriană de iarnă, deoarece "dacă avem suficientă protecţie pentru iarnă, Rusia va avea mult mai puţine motive să prelungească războiul până iarna."

"Am calculat că acest pachet ar trebui să conţină 100 de rachete pentru Patriot pe lună - 300 de rachete pentru iarnă", a spus Zelenski.

Acord între Zelenski și Trump pentru producția sistemelor Patriot

"Preşedintele Trump şi cu mine am ajuns la un acord important privind licenţele pentru producţia sistemelor Patriot. Echipele noastre lucrează acum la implementarea acestui acord politic cu adevărat istoric. Lucrăm la acest lucru de foarte mult timp", a mai spus preşedintele Ucrainei.

În acelaşi timp, el a subliniat că, cu cât apărarea este mai diversă, cu atât va fi mai dificil pentru inamic să submineze securitatea în Europa: "De aceea trebuie să acţionăm mai rapid în problemele Patriot, precum şi în cazul SAMP/T, IRIS-T, NASAMS şi, desigur, proiectul nostru FREJYA", a explicat Zelenski.

"Sunt convins că Europa este capabilă să-şi asigure o protecţie suficientă împotriva oricărei ameninţări balistice. Şi Europa este, de asemenea, capabilă să aducă o contribuţie puternică la securitatea globală", a rezumat Zelenski.

Sistemul antibalistic comun ar putea deveni operațional într-un an

După cum a raportat Ukrinform, potrivit preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, nevoia de protecţie împotriva rachetelor balistice depăşeşte deja capacităţile disponibile, astfel că Ucraina, împreună cu partenerii europeni, lucrează la crearea unui sistem comun Freyja antibalistic, care să poată deveni operaţional în decurs de un an.