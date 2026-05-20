Video Panică în Lituania după o alertă de dronă. Președintele, premierul și parlamentarii, duși în buncăre

Președintele și premierul Lituaniei au fost duși miercuri în adăposturi, după declanșarea unei alerte privind o posibilă dronă. Membrii Seimasului, parlamentul lituanian, au fost evacuați la rândul lor într-un adăpost subteran.

de Redactia Observator

la 20.05.2026 , 12:09
Armata lituaniană a îndemnat miercuri dimineață populația să se adăpostească în mai multe regiuni ale țării. De asemenea, zborurile de pe Aeroportul Internațional din Vilnius au fost suspendate, potrivit AFP, relatează Agerpres.

Locuitorii capitalei, inclusiv un corespondent AFP, au primit în jurul orei 10:20 (07:20 GMT) un mesaj de alertă pe telefoanele mobile: ''Alertă aeriană! Mergeți imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveți grijă de membrii familiei dumneavoastră și așteptați noi recomandări.''

Tensiuni în creștere în regiunea baltică

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune. Ucraina a acuzat marți Rusia că a direcționat una dintre dronele sale în spațiul aerian al Estoniei, unde aceasta a fost doborâtă de un avion NATO. De asemenea, Guvernul Letoniei a căzut după prăbușiri repetate ale unor drone ucrainene pe teritoriul țării, potrivit DW.

