Video Momentul când patronul unei publicaţii online este reţinut de poliţişti pentru şantajarea unui milionar

Patronul unei publicaţii online a fost reţinut de poliţişti, marți, pentru şantaj şi urmează să fie dus la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru audieri.

de Denisa Dicu

la 20.05.2026 , 11:50
Administratorul site-ului tabloidvip.ro a fost ridicat la ieșirea din local, când avea asupra lui prima tranșă de 25.000 de lei.

Șantaj cu imagini compromițătoare

Bărbatul ar fi încercat să șantajeze un milionar pentru a nu publica imagini compromițătoare cu acesta. Omul de afaceri a făcut plângere, iar flagrantul a fost realizat în restaurantul Zaitoone, din nordul Capitalei.

Administratorul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar miercuri este dus la Parchet pentru a fi audiat.

Surse judiciare au explicat că bărbatul este recidivist, având la activ o condamnare de cinci ani primită în Belgia pentru săvârşirea infracţiunilor de furt, uzurpare de calităţi oficiale şi constituire de grup infracţional organizat. O parte din această pedeapsă a fost executată în străinătate, după care a fost transferat într-un penitenciar din România, pentru a efectua restul de condamnare. 

Denisa Dicu
Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

