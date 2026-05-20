Video Momentul când patronul unei publicaţii online este reţinut de poliţişti pentru şantajarea unui milionar
Patronul unei publicaţii online a fost reţinut de poliţişti, marți, pentru şantaj şi urmează să fie dus la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru audieri.
Administratorul site-ului tabloidvip.ro a fost ridicat la ieșirea din local, când avea asupra lui prima tranșă de 25.000 de lei.
Șantaj cu imagini compromițătoare
Bărbatul ar fi încercat să șantajeze un milionar pentru a nu publica imagini compromițătoare cu acesta. Omul de afaceri a făcut plângere, iar flagrantul a fost realizat în restaurantul Zaitoone, din nordul Capitalei.
Administratorul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar miercuri este dus la Parchet pentru a fi audiat.
Surse judiciare au explicat că bărbatul este recidivist, având la activ o condamnare de cinci ani primită în Belgia pentru săvârşirea infracţiunilor de furt, uzurpare de calităţi oficiale şi constituire de grup infracţional organizat. O parte din această pedeapsă a fost executată în străinătate, după care a fost transferat într-un penitenciar din România, pentru a efectua restul de condamnare.
