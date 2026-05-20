Aproape o treime din maşinile noi vândute în 2026 vor fi electrice. Ţara care domină sectorul

Maşinile electrice continuă să câştige teren la nivel global, în ciuda scăderii vânzărilor din primul trimestru al anului. Agenţia Internaţională pentru Energie estimează că aproape 30% dintre automobilele vândute în 2026 vor fi electrice, pe o piaţă dominată tot mai clar de China, care controlează mare parte din producţia mondială de vehicule şi baterii.

Raportul "Global EV Outlook", publicat miercuri de AIE, analizează tendinţele pieţei şi politicile publice legate de implementarea vehiculelor electrice şi a infrastructurii de încărcare, precum şi impactul acestora asupra cererii de energie electrică şi petrol şi a emisiilor. De asemenea, raportul include datele preliminare pentru primele luni ale anului 2026, într-un context marcat de criza energetică rezultată din războiul din Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres.

În 2025, vânzările globale de vehicule electrice au crescut cu 20%, depăşind 20 de milioane de unităţi, ceea ce înseamnă că un sfert din vehicule noi vândute la nivel mondial au fost modele electrice. În aproape 40 de ţări, aceste modele au reprezentat deja cel puţin 10% din înmatriculările de vehicule noi, conform studiului AIE.

După ţara de origine, producătorii chinezi au reprezentat aproximativ 60% din vânzările globale de vehicule electrice în 2025, în timp ce producătorii europeni şi nord-americani au deţinut fiecare aproximativ 15%.

Piaţa a scăzut în primul trimestru, dar Europa şi America Latină au accelerat

Raportul indică faptul că schimbările cadrului de reglementare din China şi Statele Unite au dus la o scădere de 8% faţă de anul precedent a vânzărilor globale de vehicule electrice în primul trimestru al anului 2026. Cu toate acestea, această contracţie generală a fost compensată de o creştere puternică în unele regiuni: vânzările au crescut cu aproape 30% în Europa, cu 80% în Asia-Pacific (excluzând China) şi cu 75% în America Latină. AIE subliniază creşterea competitivităţii costurilor vehiculelor electrice pe pieţele cheie, ceea ce ar putea susţine cererea într-un context de incertitudine privind preţurile combustibililor fosili.

Agenţia cu sediul la Paris estimează că, chiar şi fără noi politici de stimulare, flota globală de vehicule electrice (excluzând motocicletele şi tricicletele) ar putea ajunge la 510 milioane până în 2035, comparativ cu aproximativ 80 de milioane în prezent.

"Vânzările de maşini electrice au atins niveluri record în aproape 100 de ţări, reprezentând o schimbare structurală pentru piaţa auto şi sistemul energetic global", a declarat directorul AIE, Fatih Birol. Oficialul a adăugat că scăderea preţurilor bateriilor şi potenţialele răspunsuri la criza energetică "ar putea da un nou impuls" sectorului.

Camioanele electrice şi vehiculele pe două roţi câştigă teren

Raportul subliniază, de asemenea, creşterea puternică a camioanelor electrice, ale căror vânzări sunt aşteptate să se dubleze până în 2025, China fiind piaţa lider. În segmentul vehiculelor cu două şi trei roţi, cea mai electrificată parte a transportului rutier, expansiunea continuă.

Pe regiuni, Asia de Sud-Est se remarcă ca una dintre cele mai dinamice zone, cu dublarea vânzărilor de automobile electrice în 2025 şi o cotă de piaţă care se apropie de 20%. Prognozele indică faptul că ponderea automobilelor electrice ar putea ajunge la 60% până în 2035, impulsionată de politici de sprijin şi stimulente fiscale în ţări precum Vietnam.

China domină producţia mondială de maşini electrice şi baterii

China rămâne cel mai mare centru de producţie de vehicule electrice din lume, producând aproape trei sferturi din cele aproximativ 22 de milioane de maşini electrice fabricate la nivel global anul trecut. Pe măsură ce producţia a depăşit cererea internă, exporturile de maşini electrice chinezeşti s-au dublat, ajungând la un nivel record de peste 2,5 milioane.

În afara celor trei pieţe principale de vehicule electrice (China, Europa şi Statele Unite), 55% din maşinile electrice vândute în restul lumii au fost importate din China, comparativ cu mai puţin de 5% în urmă cu doar cinci ani. China îşi menţine, de asemenea, dominaţia în lanţurile de aprovizionare cu vehicule electrice, reprezentând peste 80% din producţia de celule de baterii în 2025 şi cote chiar mai mari în producţia de materiale cheie pentru baterii.

