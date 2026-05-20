Bolojan cere măsuri urgente pentru PNRR: investiţii şi spitale. Negocieri la Bruxelles vineri. Miza: 10 mld €

Stadiul proiectelor şi investiţiilor derulate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a fost analizat miercuri, la Palatul Victoria, într-o întâlnire de lucru coordonată de prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Potrivit comunicatului transmis de Guvern, au fost analizate proiecte de investiții din domeniile educației, sănătății, lucrărilor publice, energiei, economiei și digitalizării, precum și reformele privind decarbonizarea, reducerea întârzierilor înregistrate în transportul feroviar, salarizarea din sistemul bugetar.

Potrivit comunicatului transmis de Guvern, o situaţie specială este la Ministerul Sănătăţii, fiind nevoie de promovarea în regim de urgenţă a mai multor hotărâri restante, care să asigure efectuarea plăților, factor esențial pentru continuarea lucrărilor astfel încât spitalele finanțate din PNRR să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, potrivit termenului asumat.

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut coordonatorilor de investiţii şi reforme să îşi evalueze necesarul de finanţare de la bugetul de stat, complementar fondurilor din PNRR, şi să transmită aceste date Ministerului Finanţelor. Pe baza informaţiilor primite, ministerul va asigura resursele bugetare necesare pentru menţinerea fluxului de plăţi aferent proiectelor finanţate prin PNRR.

Totodată, ministerele vor face ajustări organizatorice pentru a asigura personalul necesar verificării cererilor de plată. Instituţiile care înregistrează întârzieri vor putea primi sprijin din partea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Negocieri pe 22 mai pentru versiunea finală a PNRR

În şedinţa de lucru de miercuri, ministerele şi-au coordonat datele şi au pregătit negocierile programate pe 22 mai, la Bruxelles, cu reprezentanţii Comisiei Europene. Discuţiile vor viza versiunea finală a PNRR, iar obiectivul Guvernului este valorificarea integrală a fondurilor disponibile pentru proiectele de investiţii, atât granturi, cât şi împrumuturi.

După aprobarea, săptămâna trecută, a cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, gradul de implementare a PNRR a depăşit 60%. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro, sumă brută, prin cererile de plată 5 şi 6, sub formă de granturi şi împrumuturi, pentru finalizarea PNRR.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Oana Gheorghiu şi miniştrii Alexandru Nazare, Dragoş Pîslaru, Radu Miruţă, Cseke Attila, Mihai Dimian şi Irineu Darău.

