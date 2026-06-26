Papa Leon al XIV-lea a transmis un nou mesaj în favoarea păcii, la deschiderea reuniunii cardinalilor de la Vatican, relatează The Independent. Suveranul Pontif a afirmat că războiul nu poate fi justificat și că Biserica Catolică are datoria de a promova pacea într-o lume afectată de conflicte.

Papa Leon, nou apel la pace: "Războiul nu este binecuvântat de Dumnezeu" - Profimedia

Suveranul Pontif le-a cerut cardinalilor să sprijine misiunea Bisericii într-o lume marcată de conflicte.

„Războiul nu este niciodată demn de umanitate și nu este niciodată binecuvântat de Dumnezeu”, a declarat Papa în cadrul slujbei care a precedat reuniunea. Pontiful a subliniat că oamenii au primit inteligență și libertate pentru a rezolva conflictele prin dialog, nu prin violență, chiar și într-o epocă dominată de arme tot mai sofisticate.

Întâlnirea cardinalilor se desfășoară pe parcursul a două zile și a fost convocată la inițiativa Papei Leon al XIV-lea. Reuniunea răspunde solicitărilor formulate de cardinali, care au cerut să fie consultați mai frecvent în procesul de conducere al Bisericii Catolice.

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Potrivit Vaticanului, pe agenda discuțiilor figurează situația internațională, recenta enciclică dedicată inteligenței artificiale și modalitățile prin care Biserica poate răspunde mai bine nevoilor credincioșilor.

Inițial, cardinalii urmau să discute și despre tensiunile privind celebrarea liturghiei tradiționale în limba latină. Subiectul a fost însă retras de pe ordinea de zi, înaintea unui eveniment programat săptămâna viitoare, când un grup de catolici tradiționaliști intenționează să consacre patru episcopi, în pofida opoziției Vaticanului.

În discursul de deschidere, Papa Leon al XIV-lea le-a cerut cardinalilor să îi fie alături în exercitarea misiunii sale. Suveranul Pontif a spus că are nevoie de un sprijin puternic, explicit și public din partea acestora, potrivit Mediafax. Pe durata reuniunii, cardinalilor li s-a cerut să nu facă declarații presei. Vaticanul a anunțat că vor fi făcute publice doar mesajele de deschidere și de închidere ale Papei.

De la începutul pontificatului său, Papa Leon al XIV-lea a transmis în repetate rânduri apeluri la pace. Mesajele sale au vizat inclusiv războiul declanșat de Rusia în Ucraina și conflictul dintre Statele Unite și Iran. Pozițiile exprimate de Suveranul Pontif au atras, în unele cazuri, critici din partea președintelui american Donald Trump.

Cardinalii sunt principalii colaboratori ai Papei în conducerea Bisericii Catolice. Ei au rol consultativ pe durata pontificatului și sunt responsabili de alegerea unui nou Suveran Pontif după decesul sau demisia acestuia. Actuala reuniune este a doua convocată de Papa Leon al XIV-lea după consistoriul organizat în luna ianuarie.