Papa Leon face prima vizită oficială din mandatul său în Turcia. Primit cu tot fastul la Ankara, Suveranul Pontif duce la îndeplinire unul dintre planurile de suflet ale Papei Francisc. Marcarea unui moment important pentru Biserică şi transmiterea unui mesaj de pace în regiune.

Papa Leon a fost primit de Recep Erdogan cu un covor turcoaz şi fanfară militară. Pe drumul spre palatul prezidenţial, limuzina suveranului pontif a fost escortată de garda călare. În discursul lui, Papa a mulţumit Turciei pentru că a mediat negocierile de pace din Ucraina și Gaza.

"Astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de oameni care să promoveze dialogul și să îl pună în aplicare cu voință fermă și răbdare.", a declarat Papa Leon.

"Cardinalul american este al patrulea Papă care merge în Turcia, ţară cu peste 85 de milioane de locuitori, majoritatea musulmani. Liderul spiritual al catolicilor i-a cucerit când a depus o coroană de flori la mormântul lui Kamal Ataturk, fondatorul ţării moderne.", a spus Recep Erdogan, preşedintele Turciei.

Alt moment important va avea loc mâine. Papa va celebra la Istanbul, împreună cu Patriarhul ortodox grec Bartolomeu, 1.700 de ani de Conciliul de la Niceea, care a pus bazele bisericii creştine.

"Sperăm să anunțăm, să transmitem, să proclamăm cât de importantă este pacea în întreaga lume și să invităm toți oamenii să se unească pentru a căuta o unitate mai mare, o armonie mai mare.", a a spus Papa din avionul spre Turcia.

80 de jurnalişti îl însoţesc pe liderul spiritual al Bisericii Catolice în călătoria sa, care are şi o etapă libaneză. Pe drum spre Turcia, reporterii s-au întrecut să îi facă daruri: o pereche de papuci plus şosete cu însemnele echipei lui preferate de baseball şi o plăcintă cu dovleac de Ziua Recunoştinţei.

