Papa Leon, vizită la Moschee Albastră din Instanbul. S-a descălţat la intrare, dar a refuzat să se roage

Papa Leon al XIV-lea a vizitat celebra Moschee Albastră de la Istanbul, într-un gest de respect faţă de majoritatea musulmană a ţării. A trecut însă peste momentul de rugăciune în tăcere. Liderul spiritual al catolicilor va ajunge în Liban, unde este aşteptat aducă speranţa păcii.

Pregătirile pentru primirea Papei la Marea Moschee au început dinaintea zorilor. Forţele de ordine au inspectat în amănunt perimetrul. Şoseaua pe care a circulat delegaţia Vaticanului a fost asigurată cu garduri de protecţie. Credincioşii l-au aşteptat cu bucurie şi emoţie.

"El este al treilea Papă care a venit aici. Papa Benedict al XVI-lea a venit în 2006, iar Papa Francisc în 2014. Papa Francisc a depus eforturi mari pentru a îmbunătăți relațiile cu lumea musulmană, scriind un document important despre Fraternitatea Umană", a precizat jurnalista Trisha Thomas.

Suveranul Pontif a renunţat la pantofi şi a păşit desculţ în moscheea albastra.

"Acum, ca să intru în moschee, trebuie să-mi acopăr capul și apoi vom intra după Papă", a spus Trisha Thomas.

"Odată ce vom intra în moschee, va trebui să ne descălțăm repede, să-l filmăm pe Papă și să alergăm la următoarea stație", a transmis şi jurnalistul Paolo Santalucia.

Ministrul turc al Culturii i-a fost ghid Suveranului Pontif. Papa a admirat cupolele înalte, placate cu țiglă ale moscheii din secolul al 17-lea. Vizita nu a fost lipsită de controverse - imamul Moscheii l-a invitat pe Papă la rugăciune, dar Leon a refuzat, preferând doar să admire lăcaşul. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului a descris vizita ca fiind una tăcută, plină de contemplare.

În schimb, Leon s-a rugat alături de arhiepiscopul Bartolomeu I al Constantinopolului la o întâlnire privată cu liderii creștini din Turcia şi a încheiat ziua cu o Liturghie pentru comunitatea catolică. Suveranul Pontif este aşteptat în Liban, unde au fost luate măsuri de securitate fără precedent. Accesul camioanelor în capitala Beirut este interzis până marți seară. A fost emis un ordin care interzice oricui să poarte arme în această zonă.

