Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Papa Leon, vizită la Moschee Albastră din Instanbul. S-a descălţat la intrare, dar a refuzat să se roage

Papa Leon al XIV-lea a vizitat celebra Moschee Albastră de la Istanbul, într-un gest de respect faţă de majoritatea musulmană a ţării. A trecut însă peste momentul de rugăciune în tăcere. Liderul spiritual al catolicilor va ajunge în Liban, unde este aşteptat aducă speranţa păcii.

de Redactia Observator

la 29.11.2025 , 20:09

Pregătirile pentru primirea Papei la Marea Moschee au început dinaintea zorilor. Forţele de ordine au inspectat în amănunt perimetrul. Şoseaua pe care a circulat delegaţia Vaticanului a fost asigurată cu garduri de protecţie. Credincioşii l-au aşteptat cu bucurie şi emoţie.

"El este al treilea Papă care a venit aici. Papa Benedict al XVI-lea a venit în 2006, iar Papa Francisc în 2014. Papa Francisc a depus eforturi mari pentru a îmbunătăți relațiile cu lumea musulmană, scriind un document important despre Fraternitatea Umană", a precizat jurnalista Trisha Thomas.

Suveranul Pontif a renunţat la pantofi şi a păşit desculţ în moscheea albastra.

Articolul continuă după reclamă

"Acum, ca să intru în moschee, trebuie să-mi acopăr capul și apoi vom intra după Papă", a spus Trisha Thomas.

"Odată ce vom intra în moschee, va trebui să ne descălțăm repede, să-l filmăm pe Papă și să alergăm la următoarea stație", a transmis şi jurnalistul Paolo Santalucia.

Ministrul turc al Culturii i-a fost ghid Suveranului Pontif. Papa a admirat cupolele înalte, placate cu țiglă ale moscheii din secolul al 17-lea. Vizita nu a fost lipsită de controverse - imamul Moscheii l-a invitat pe Papă la rugăciune, dar Leon a refuzat, preferând doar să admire lăcaşul. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului a descris vizita ca fiind una tăcută, plină de contemplare.

În schimb, Leon s-a rugat alături de arhiepiscopul Bartolomeu I al Constantinopolului la o întâlnire privată cu liderii creștini din Turcia şi a încheiat ziua cu o Liturghie pentru comunitatea catolică. Suveranul Pontif este aşteptat în Liban, unde au fost luate măsuri de securitate fără precedent. Accesul camioanelor în capitala Beirut este interzis până marți seară. A fost emis un ordin care interzice oricui să poarte arme în această zonă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pap leon istanbul musulmani rugăciune vatican
Înapoi la Homepage
Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut
Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea &#8220;300 de milioane de euro&#8221;. Afaceristul a recunoscut
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun?
Observator » Ştiri externe » Papa Leon, vizită la Moschee Albastră din Instanbul. S-a descălţat la intrare, dar a refuzat să se roage