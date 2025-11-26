Papucii și pijamalele, "interzise" la aeroport în SUA. Oficial american cere "ținută decentă" pentru zbor

Pe măsură ce se apropie aglomerația specifică Zilei Recunoștinței, secretarul american al transporturilor, Sean Duffy, a pornit o inițiativă surprinzătoare: dorește să restabilească ordinea și eleganţa în aeroporturile din Statele Unite. Scopul său declarat este eliminarea papucilor și pijamalelor din peisajul aeroportuar. Inițiativa a stârnit reacții ironice și critici, notează "Le Figaro", conform News.ro.

Controversa a izbucnit după difuzarea de către Departamentul Transporturilor a unui videoclip intitulat "Epoca de aur a călătoriilor începe cu tine". Pe fundalul unor imagini vintage din anii 1950, se văd pasageri îmbrăcaţi impecabil, cu pălării fedora şi costume, care brusc sunt înlocuiţi de imagini actuale care arată călători în colanţi, tricouri sau cu picioarele goale.

Mesajul lui Sean Duffy este fără echivoc: "O pereche de blugi şi o cămaşă decentă sunt suficiente. Să evităm pijamalele şi papucii la aeroport". Potrivit oficialului, o ţinută vestimentară mai elegantă ar încuraja pe toată lumea să se comporte mai bine.

Secretarul a apărut într-un costum gri perfect ajustat pentru a apăra această campanie, pe care o prezintă ca un îndemn la civism.

Acest îndemn la un comportament adecvat vine într-un moment în care transportul aerian traversează o perioadă agitată. Ţara abia a ieşit dintr-un shutdown de 43 de zile, care a lăsat mii de controlori aerieni fără salariu, obligând companiile să-şi reducă oferta de zboruri. La aceasta se adaugă perturbările legate de vreme şi recordurile de trafic: aproape 82 de milioane de americani sunt aşteptaţi pe şosele şi în aeroporturi în această săptămână pentru weekendul de Ziua Recunoştinţei, unul dintre cele mai aglomerate momente pentru transportul aerian.

Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) raportează, de asemenea, o explozie a incidentelor în zbor: o creştere de 400% faţă de 2019. Deşi numărul de sesizări a scăzut uşor faţă de vârful din 2021, agenţia menţine o politică de toleranţă zero faţă de comportamentele agresive.

Campania lui Sean Duffy pare, aşadar, pentru mulţi, să treacă pe lângă problema reală. Comentatori, aleşi democraţi şi mai multe instituţii media americane, de la The New York Times la Fox News, subliniază că lipsa de civilizaţie, în creştere, provine mai puţin din comportamentul pasagerilor, cât din condiţiile de călătorie din ce în ce mai dificile: scaune din ce în ce mai înguste, întârzieri repetate, anulări masive, cozi interminabile, spaţii aglomerate în care călătorii aşteaptă uneori ore întregi cu copiii.

"Tratează pasagerii ca pe nişte vite, apoi se miră că se comportă ca atare", a scris ironic un editorialist al The New York Times, care subliniază disonanţa dintre apelul la glamour-ul de odinioară şi realitatea cabinei de astăzi.

Punerea în scenă vintage a campaniei a inspirat numeroase reacţii sarcastice pe reţelele sociale. Echipa guvernatorului Californiei a difuzat chiar şi fotografia unui oficial federal de rang înalt care călătorea fără pantaloni lungi. O candidată democrată din Texas a promis că de acum înainte va zbura în pijamale "din principiu".

Alţii amintesc că apelul la maniere vine de la o administraţie în care atacurile verbale, în special ale preşedintelui Donald Trump, sunt la ordinea zilei, inclusiv la bordul Air Force One.

În orice caz, Sean Duffy rămâne fidel mesajului său: pentru a reduce "criza de comportament" semnalată de autorităţile aeriene şi pentru a evita ca scenele cu bătăi şi ţipete să devină norma, fiecare trebuie să "contribuie", chiar dacă asta înseamnă să renunţe la hanorace şi papuci în favoarea cămăşilor şi a pantofilor închişi. Rămâne de văzut dacă pasagerii vor accepta să renunţe la hainele confortabile pentru o călătorie în cabină care uneori poate fi asimilată unei clase "tip cală", conchide Le Figaro.

