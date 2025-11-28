Mare sărbătoare peste ocean. Americanii au sărbătorit Ziua Recunoştinţei. Mii de oameni au urmărit grandioasa paradă din inima oraşului New York. Aşa cum cere tradiţia, cina s-a luat în familie. Vedetele de la Hollywood au intrat în bucătărie şi au gătit tradiţionalul curcan şi plăcintă cu dovleac.

Cu mic, cu mare, americani din toată ţara s-au adunat în New York pentru parada Macy de Ziua Recunoştinţei. 28 de care alegorice cu cele mai faimoase personaje din filme şi desene animate au defilat pe bulevardele din Manhattan.

La cea de-a 99-a ediţie a paradei, au fost 34 de baloane şi 11 fanfare. Petrecerea s-a întins pe o distanţă de 4 kilometri, iar mulţi oameni s-au aşezat la coadă încă de la primele ore, pentru a prinde cele mai bune locuri.

"Acesta este, literalmente, un punct culminant al vieţii mele. Este un vis pe care îl am de când eram mică și înseamnă totul pentru mine" a spus o tânără.

Articolul continuă după reclamă

Donald Trump şi Melania au petrecut cu mare fast, alături de familie, prieteni şi colaboratori, la domeniul de lux pe care îl au la Mar-a-Lago.

Cum au sărbătorit vedetele ziua recunoştinţei

Vedetele au intrat şi ele în spiritul sărbătorilor. Mariah Carey a dat startul sărbătorilor de iarnă cu un fel de mâncare vegetarian, pe care-l numeşte verdeţuri unse.

Nadia Comăneci îşi petrece timpul alături de cei dragi. Încă de la primele ore, gimnasta a început curăţenia şi pregătirile pentru cina în familie. Sofia Vergara a avut ajutoare în bucătărie. Fiul ei de 34 de ani a ajutat-o să pregătească bucatele pentru cei mai bine de 10 oaspeţi pe care i-a avut. Şi cântăreaţa Jennifer Lopez a renunţat la hainele extravagante de pe scenă. Vedeta a gătit împreună cu fiica ei Emme, de 17 ani, curcan umplut la cuptor şi o prăjitură cu ciocolată.

Trump, derapaj de Zilei Recunoştinţei

Sărbătoarea a fost umbrită de atacul armat care a avut loc în ajunul Zilei Recunoştinţei în apropiere de Casa Albă, în care un afgan, fost colaborator al armatei americane, a împuşcat doi militari. Ambii au ajuns în spital, iar unul dintre ei a murit chiar ieri. În memoria sa, la cina prezidenţială de la Mar-a-Lago, s-a ţinut un moment de reculegere. S-a vrut un moment solemn. Preşedintele şi-a pierdut însă rapid cumpătul şi a jignit o jurnalistă.

Reporter: De ce daţi vina pe administraţia Biden?

Donald Trump: Pentru că l-au lăsat să intre! Eşti proastă? Eşti o persoană proastă? Pentru că a venit cu un avion împreună cu alţi mii de oameni care nu ar trebui să fie aici.

Ziua Recunoştinţei a fost sărbătorită şi la Baza Militară Mihail Kogălniceanu, unde sunt staţionaţi peste o mie de militari americani. Pentru ei, un renumit chef a pregătit un meniu ca acasă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰