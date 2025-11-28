Americanii de pretutindeni au sărbătorit ieri Ziua Recunoştinţei. E momentul în care oamenii mulţumesc pentru toate lucrurile care li s-au întâmplat peste an. Înaintea cinei speciale, care include un curcan gătit la cuptor şi plăcintă cu dovleac, oamenii au urmărit parade grandioase organizate în toate oraşele. De la masa de Ziua Recunoştinţei, americanii merg, de regulă, direct la cozile pentru Black Friday.

Zeci de baloane uriaşe ale unor figurine celebre au fost prezentate ieri pe străzile New York-ului, la parada Macy's. Un eveniment tradiţional care dă startul sezonului de sărbători. Oamenii au privit extaziaţi spectacolul de anul acesta. O echipă de o sută de oameni a lucrat mai bine de opt ore pentru ca personaje precum Mario, Pac Man sau Shrek să fie pregătite pentru spectacol.

Atmosfera a fost completată de carele alegorice, fanfare, grupuri de clovni, dansatori şi majorete.

"Am fost dansatoare ani de zile şi am crescut uitându-mă la Parada Macy's de Ziua Recunoştinţei, în fiecare an. Era lucrul meu preferat", spune o femeie.

Donald Trump şi Melania au petrecut cu mare fast la Mar a Lago. Preşedintele Ucrainei i-a trimis liderului de la Casa Albă şi un mesaj.

"Suntem foarte bucuroşi că relaţia noastră este constructivă şi aşteptăm cu nerăbdare progrese în diplomaţie" a scris liderul de la Kiev pe X.

Şi vedetele noastre au sărbătorit. Nadia Comăneci, stabilită în SUA de zeci de ani, a postat pe Instagram, un clip în care dă cu mătura.

Sărbătorită în ultima zi de joi din noiembrie, Ziua Recunoştinţei este pentru americanii de pretutindeni o sărbătoare a familiei. Astfel, marea provocare a fost traficul. Aeroporturile au fost pline ochi. Nu toţi au reuşit să ajungă însă acasă. Militarii americani de la baza Mihail Kogălniceanu din Constanţa au avut în meniu mâncare făcută ca la mama acasă.

"Astfel de mese ridică moralul soldaţilor pentru că le oferă un strop de căldură de acasă", spune Vanessa Street, sergent-major.

Ziua este dublată ca în fiecare an de un alt eveniment: Black Friday, ziua celor mai mari reduceri din an. Este deja tradiţie ca după masa în familie, americanii să se aşeze la cozile uriaşe.

