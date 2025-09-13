Antena Meniu Search
Patinatoarea italiancă Julia Marie Gaiser a murit la 24 de ani, după ce a fost lovită de un camion, în Austria

Lumea sportului italian este în doliu după moartea patinatoarei Julia Marie Gaiser. Sportiva se afla pe bicicletă, când a fost lovită de un camion pe o stradă în Salzburg. Tânără se afla în Austria de mai mulţi ani, unde îşi urma studiile universitare.

de Redactia Observator

la 13.09.2025 , 17:14
Gaiser se deplasa pe o pistă de biciclete de-a lungul Gaisbergului, un drum aglomerat, când a fost lovită de un camion care vira la dreapta lângă o intersecție. În ciuda eforturilor imediate de resuscitare, patinatoarea a murit la fața locului.

A murit pe loc

Șoferul camionului a fost supus unui etilotest, dar rezultatul a fost negativ. „Transmit sincere condoleanțe familiei Gaiser. Aceasta este o mare pierdere, mai ales pentru lumea sportului”, a declarat primarul Andreas Jungmann pentru Corriere dell'Alto Adige, citat de Unione Sarda.

Anneliese Schenk, șefa secției de patinaj artistic din cadrul comitetului provincial FISG, își amintește că Julia Marie Gaiser „începuse patinajul pe gheață târziu, față de standardele sportului nostru: avea în jur de 8 ani, când multe fete încep la 4 sau 5 ani. În ciuda acestui fapt, Julia Marie a reușit să obțină rezultate bune, datorită antrenamentelor zilnice. Pentru ea, patinajul era totul, iar ea trăia acest sport cu mare pasiune. O perioadă, a fost chiar convocată la lotul național”.

