De ce-l trimite Putin pe "omul negru" Medinski la negocierile de la Geneva. 20 de oameni în delegaţia rusă

Negocierile ruso-ucraineano-americane de la Geneva vor aborda o gamă mai largă de subiecte comparativ cu discuțiile de la Abu Dhabi. Vor fi discutate, printre altele, și problema teritoriilor, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov. Delegația Rusiei a fost extinsă la 20 de persoane. Alături de Vladimir Medinski, vor participa și adjunctul ministrului de Externe, Mihail Galuzin, dar şi firectorul GRU, Igor Kostiukov. La fix o săptămână de la împlinirea a 4 ani de război, aşteptările privind pacea sunt în continuare mici.

Kremlinul a explicat luni de ce Vladimir Medinski, consilier al preşedintelui Vladimir Putin, va conduce delegația Rusiei la negocierile privind Ucraina, programate marţi şi miercuri la Geneva. Revenirea lui Medinski, înlocuit la Abu Dhabi de directorul GRU, Igor Kostiukov, a suscitat scepticism la Kiev și în multe cancelarii occidentale.

"Să ne amintim că Putin a spus în repetate rânduri că Medinski este șeful echipei de negociere a Rusiei. A afirmat acest lucru înainte de prima rundă de discuții și din nou ulterior. Medinski nu a participat la ultimele două runde deoarece acele discuții au vizat securitatea, în esență chestiuni militare. De aceea, partea rusă a fost condusă de șeful GRU, Igor Kostiukov și a fost formată din oficiali militari" a declarat luni presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Principalele probleme privind Ucraina, inclusiv teritoriile, pe agenda discuţiilor de la Geneva

Totodată Kremlinul a anunţat că "problemele principale", inclusiv aspectele sensibile legate de teritorii, fac parte din agenda discuţiilor de la Geneva. "De data aceasta, ideea este să se discute o gamă mai largă de probleme, inclusiv cele principale. Problemele principale vizează atât teritoriile, cât şi toate celelalte aspecte legate de cererile pe care noi le-am formulat. Astfel, prezenţa principalului negociator, Medinski, este esenţială", a adăugat Peskov.

Discuţiile tripartite sunt programate la Geneva într-un moment în care Kievul se află sub presiunea în creştere a SUA de a încheia un acord, iar Moscova îi cere să-i cedeze întreaga zonă a Donbasului (care istoric include nu doar regiunile Lugansk şi Doneţk, ci şi părţi din estul regiunii Dnipropetrovsk).

Delegația rusă a fost extinsă pentru a include 20 de persoane

Potrivit TASS, delegația rusă a fost extinsă pentru a include aproximativ 20 de persoane. Informaţia a fost confirmată de Kremlin. Va participa şi viceministrul de externe, Mihail Galuzin, care a luat deja parte la negocierile care au avut loc anul trecut în Turcia, dar şi Igor Kostiukov, şeful Direcţiei principale de informaţii de pe lângă Statul Major al armatei ruse (GRU), precum şi trimisul special al preşedintelui Putin, Kirill Dmitriev.

Acesta va participa la un grup de lucru separat pe probleme economice. "Dmitriev va participa. El lucrează într-o direcţie paralelă, este vorba despre un grup privind cooperarea economică. Sperăm că aceste reuniuni vor avea loc şi la Geneva, în cadrul aceluiaşi grup", a subliniat Peskov.

De ce este Medinski "omul negru" pentru ucraineni

Medinski, fost ministru al Culturii între 2012 şi 2020, a fost acuzat că promovează un discurs rus imperialist, că ţine lecţii de istorie revizionistă şi că este responsabil pentru noua educaţie ultranaţionalistă din şcolile ruse. Partea ucraineană a criticat revenirea lui la conducerea echipei de negociatori ruşi, acuzându-l că a împiedicat şi a frânat în trecut negocierile pentru ajungerea la un acord de pace prin poziţia sa inflexibilă.

Peskov a subliniat că preşedintele rus "păstrează legătura permanentă" cu negociatorii ruşi, care "primesc instrucţiuni detaliate înainte de plecare". Moscova declarase anterior că recenta tentativă de asasinare a adjunctului şefului GRU, Vladimir Alekseev, va influenţa negocierile. Ucraina a negat orice fel de implicare în această tentativă.

În paralel, unii reprezentanţi ai diplomaţiei ruse au declarat că sunt dezamăgiţi de politica SUA faţă de Rusia, pentru că Washingtonul s-ar fi distanţat de înţelegerile la care s-a ajuns la summitul dintre preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump în Alaska continuând politica sancţiunilor.

