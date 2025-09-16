Autorităţile din statul Utah au anunțat capetele de acuzare și au declarat că vor cere pedeapsa cu moartea pentru ucigaşul lui Charlie Kirk, Tyler Robinson. În timpul unei conferinţe de presă, procurorul din Utah, Jeff Gray, a oferit mai multe detalii legate de faptele lui Robinson după comiterea crimei, scrie BBC.

Tyler Robinson acuzat de omor calificat după asasinarea lui Charlie Kirk. Procurorii cer pedeapsa cu moartea - Getty Images/ProfiMedia

Procurorul din Utah, Jeff Gray, a anunțat mai multe capete de acuzare decât era aşteptat, numărul total ajungând la şapte. Autorităţile din Utah intenționează să ceară pedeapsa cu moartea în acest caz, scrie BBC.

Procurorii erau așteptați să îl acuze pe Robinson de omor calificat, folosirea ilegală a unei arme de foc și obstrucționarea justiției. Aceste capete de acuzare au fost confirmate.

Astăzi însă, Gray a precizat că Robinson se va confrunta și cu două acuzații de influențare a martorilor, legate de presupuse instrucțiuni date colegului său de apartament pentru a șterge mesaje text și a nu vorbi cu poliția, dacă va fi întrebat.

Procurorul a mai anunțat și o acuzație suplimentară: comiterea unui act de violență în prezența unui copil. Asta pentru că glonțul tras de Robinson a trecut prin apropierea altor persoane, inclusiv a unor copii și a persoanei care i-a pus întrebarea la care raspundea Kirk

Procurorul a adăugat că Robinson i-ar fi spus colegului de apartament să „șteargă mesajele compromițătoare” și să nu vorbească cu poliția.

Robinson, către colegul său de cameră: M-am săturat de ura lui Kirk

Jeff Gray a citit la conferința de presă mesajele dintre Robinson și colegul său de cameră, cu care ar avea o relație romantică. Colegul de cameră este bărbat biologic, dar se află în procesul de tranziţie de gen.

După atac, Robinson i-a trimis un mesaj colegului său de cameră spunând: "Lasă tot ce faci, uită-te sub tastatura mea".

Sub tastatură era un bilet de la Robinson pe care scria: "Am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face".

Colegului de cameră i-a răspuns: "Ce? Glumești".

Gray a citit schimbul de mesaje dintre cei doi, în timp ce Robinson încearcă să scape de poliție și îi povestea partenerului ce face după atac.

Întrebat de ce a făcut-o, Robinson a răspuns, referindu-se la Kirk: "M-am săturat de ura lui. Unele forme de ură nu pot fi negociate".

Cum a trecut neobservat cu o armă în campus

Anchetatorii au observat că avea un mers neobișnuit și își îndoia foarte puțin piciorul drept, aspect care indica faptul că Robinson ar fi ascuns pușca în pantaloni.

După comiterea faptei, Robinson ar fi ascuns arma într-o pădure din apropiere. Acolo, anchetatorii au găsit o pușcă înfășurată într-un prosop. Arma conținea trei cartușe nefolosite și unul tras.

Robinson a fost convins să se predea după ce a vorbit cu un prieten de familie, fost ofițer de poliție.

Acesta l-a sfătuit să ducă toate probele la secția de poliție.

Potrivit acuzațiilor, Robinson ar fi spus că a aruncat hainele în zone diferite.

