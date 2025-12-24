Vremea de mâine 25 decembrie. Crăciun cu ninsori și ger în sud și est. Maxime de 7°C
Ziua de Crăciun aduce iarna în toată regula în sudul și estul țării. Ninsori, viscol și temperaturi sub zero grade vor domina peisajul, cu un strat consistent de zăpadă la munte și vreme geroasă în Moldova. Temperaturile de joi vor varia de la 6 grade la Oradea până la -6 grade la Suceava.
La noapte vor fi precipitații sub formă de ninsoare la munte și în Moldova. Temperaturile minime se vor situa, în general, între -8 și 3 grade, cu cele mai coborâte valori în Moldova. La Bucureşti, cerul va fi noros și temporar vor fi precipitații, la început sub formă de lapoviță și ninsoare, iar din a doua parte a nopții va ninge. Vor fi condiții de polei sau ghețuș. Stratul de zăpadă estimat, cu grosimi variabile, va fi de 2–4 cm.
Vremea de mâine 25 decembrie în ţară
Vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că valorile termice vor fi cu mult sub cele specifice perioadei, în timp ce în restul țării se vor înregistra temperaturi apropiate de normalul ultimei decade din decembrie. Aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul teritoriului, unde cerul va fi noros, va continua să ningă viscolit și se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 8–10 cm.
În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații slabe cantitativ în prima parte a zilei: ninsoare în sudul Transilvaniei și pe arii restrânse în Muntenia, precum și în zona montană aferentă, precipitații mixte în Banat și predominant ploi izolat în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în sudul Banatului, dar și în regiunile sudice pe parcursul zilei, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h, mai ales în Muntenia, sudul Olteniei și pe litoral, accentuând senzația de rece.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și -5 grade în nordul Moldovei și 6–7 grade în Crișana, iar cele minime între -12 și -11 grade în Moldova și estul Transilvaniei, unde local va fi ger, și 1 grad în Banat.
Vremea de mâine 25 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
La Bucureşti, vremea se va răci semnificativ și va deveni mult mai rece decât în mod normal pentru această dată. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, iar la începutul intervalului va continua să ningă slab și se vor mai depune 1–2 cm de zăpadă. Din orele serii, cerul se va degaja treptat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi între -8 și -6 grade.
La Cluj, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar vântul va sufla cu aproximativ 12 km/h dinspre est. Cerul va fi noros, iar ziua de mâine va fi marcată de precipitații sub formă de ploaie și ninsoare, cu șanse de 60%.
Vremea de mâine 25 decembrie la munte
Mâine, la munte va ninge viscolit, iar stratul de zăpadă poate atinge în zonele înalte chiar și 15 cm. Temperaturile minime se vor situa între -5 și -8 grade, iar cele maxime între -6 și 3 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰