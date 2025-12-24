Vremea de mâine 25 decembrie. Crăciun cu ninsori și ger în sud și est. Maxime de 7°C

Vremea la noapte

Vremea de mâine 25 decembrie în ţară

Vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că valorile termice vor fi cu mult sub cele specifice perioadei, în timp ce în restul țării se vor înregistra temperaturi apropiate de normalul ultimei decade din decembrie. Aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul teritoriului, unde cerul va fi noros, va continua să ningă viscolit și se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 8–10 cm.

În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări și precipitații slabe cantitativ în prima parte a zilei: ninsoare în sudul Transilvaniei și pe arii restrânse în Muntenia, precum și în zona montană aferentă, precipitații mixte în Banat și predominant ploi izolat în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în sudul Banatului, dar și în regiunile sudice pe parcursul zilei, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h, mai ales în Muntenia, sudul Olteniei și pe litoral, accentuând senzația de rece.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și -5 grade în nordul Moldovei și 6–7 grade în Crișana, iar cele minime între -12 și -11 grade în Moldova și estul Transilvaniei, unde local va fi ger, și 1 grad în Banat.

Vremea de mâine 25 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La Bucureşti, vremea se va răci semnificativ și va deveni mult mai rece decât în mod normal pentru această dată. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, iar la începutul intervalului va continua să ningă slab și se vor mai depune 1–2 cm de zăpadă. Din orele serii, cerul se va degaja treptat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi între -8 și -6 grade.