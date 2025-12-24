Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Directorul general TAROM a demisionat. Costin Iordache a invocat "motive personale"

Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a dat demisia, vinerea trecută, a anunțat, miercuri, compania.

de Redactia Observator

la 24.12.2025 , 16:42
Directorul general TAROM a demisionat. Costin Iordache a invocat "motive personale" Directorul general TAROM a demisionat. Costin Iordache a invocat "motive personale" - Profimedia

La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reușit să deruleze cea mai mare parte din acțiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană, au transmis oficialii operatorului aviatic național

"La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, şi-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reuşit să  deruleze cea mai mare parte din acţiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experienţă de peste 18 ani în companii de renume naţional şi internaţional. Conducând o echipă de profesionişti proveniţi din mediul privat a reuşit să obţină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor şi intrarea companiei pe profit", arată TAROM într-un comunicat oficial, conform news.ro.

Compania precizează că, după comunicarea deciziei sale, Costin Iordache va rămâne în funcţie până la data de 15 ianuarie 2026, moment până la care Consiliul de Administraie al TAROM va identifica şi numi un director general interimar.

Articolul continuă după reclamă

Astfel toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al TAROM şi a statului roman reprezentat de MT, în calitate de acţionar.

"În paralel CA al TAROM va începe procedura de selectarea a unui nou director general, prin intermediul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, cu sprijinul unui consultant extern. Obiectivul principal al echipei de management continua să fie finalizarea şi implementarea planului de restructurare, pentru revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă", se menţionează în comunicat

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tarom demisie costin iordache
Înapoi la Homepage
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
O insulă scoțiană minusculă, pitorească și nelocuită, caută un angajat pentru 6 luni, cu un salariu de 30.000 de euro
O insulă scoțiană minusculă, pitorească și nelocuită, caută un angajat pentru 6 luni, cu un salariu de 30.000 de euro
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine?
Observator » Evenimente » Directorul general TAROM a demisionat. Costin Iordache a invocat "motive personale"