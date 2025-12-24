Directorul general TAROM a demisionat. Costin Iordache a invocat "motive personale"

La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reușit să deruleze cea mai mare parte din acțiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană, au transmis oficialii operatorului aviatic național

"La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, şi-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reuşit să deruleze cea mai mare parte din acţiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experienţă de peste 18 ani în companii de renume naţional şi internaţional. Conducând o echipă de profesionişti proveniţi din mediul privat a reuşit să obţină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor şi intrarea companiei pe profit", arată TAROM într-un comunicat oficial, conform news.ro.

Compania precizează că, după comunicarea deciziei sale, Costin Iordache va rămâne în funcţie până la data de 15 ianuarie 2026, moment până la care Consiliul de Administraie al TAROM va identifica şi numi un director general interimar.

Astfel toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al TAROM şi a statului roman reprezentat de MT, în calitate de acţionar.

"În paralel CA al TAROM va începe procedura de selectarea a unui nou director general, prin intermediul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, cu sprijinul unui consultant extern. Obiectivul principal al echipei de management continua să fie finalizarea şi implementarea planului de restructurare, pentru revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă", se menţionează în comunicat.

