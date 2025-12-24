Virusul gripal face prima victimă în acest sezon: o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată

A fost confirmat primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon în România. Este vorba despre o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj. Femeia suferea deja de afecțiuni medicale și nu era vaccinată antigripal, potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică.

Decesul a fost confirmat ca fiind cauzat de virus gripal de tip A, subtip H3.

În săptămâna 15-21 decembrie au fost raportate 102.655 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), cu 3,7% mai multe față de săptămâna precedentă și cu 15,2% mai multe comparativ cu aceeași perioadă a sezonului anterior. Media ultimelor sezoane (2018–2025, fără sezoanele pandemice) a fost depășită cu 47,3%, potrivit INSP.

Cazurile de gripă clinică au fost raportate în toate județele, cele mai multe fiind în municipiul București (1.696) și județele Cluj (843), Botoșani (826), Bihor (801), Iași (700) și Neamț (616).

"Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activității gripale, cu depășirea mediei față de sezoanele anterioare și cu o răspândire geografică extinsă a circulației virusurilor gripale la nivelul întregii țări, putem vorbi de o situație de alertă epidemiologică", arată INSP.

Până la 21 decembrie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 1.252.642 de vaccinări antigripale, din care 1.227.743 pentru grupele eligibile cu decontare în regim compensat și 5.835 în farmaciile comunitare autorizate.

În acest context epidemiologic, INSP-CNSCBT recomandă ca persoanele eligibile, în special cele cu risc crescut de boală severă, să se vaccineze fără întârziere.

"Tratarea timpurie a persoanelor afectate cu antivirale antigripale este esențială pentru a reduce probabilitatea complicațiilor și a progresiei bolii la populațiile cu risc crescut de boală severă. Profilaxia antivirală ar trebui luată în considerare în focarele detectate în centrele de îngrijire pe termen lung, indiferent de statusul vaccinal.", a transmis INSP.

